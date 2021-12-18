В Дагестане подано более тысячи заявок на социальную газификацию

В Дагестане подано 1074 заявок на социальную газификацию, проинформировали в Минэнерго региона. Заключено 137 договоров на подключение, обеспечена техническая возможность подключения к газу 60 домовладений. Заявки на догазификацию принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах, в администрациях муниципальных образований и через единый портал государственных услуг.

Для удобства подачи заявок и увеличения количества точек их приема, республиканский МФЦ заключил соглашение с газораспределительными организациями ООО "Газпром Газораспределение Дагестан" и ООО "Газпром Газораспределение Махачкала" по приему заявок на догазификацию от граждан по принципу "одного окна". Прием заявок осуществляется в 43 филиалах МФЦ.

В ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" рассказали "РГ", что догазификация распространяется на подключение индивидуальных жилых домовладений, принадлежащих на праве собственности заявителям - физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие домовладения.

"В программе могут участвовать только граждане, у которых имеются правоустанавливающие документы на земельный участок и домовладение. Поэтому компания обратилась к жителям республики с просьбой вначале оформить право собственности на земельный участок и домовладение, а уже после подать заявку на догазификацию", - рассказали в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".

Справка

В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 02.05.2021 №Пр-753 строительство подводящих газопроводов до границ земельных участков в населенных пунктах, в границах которых имеются газораспределительные сети, осуществляется бесплатно. Строительство газопроводов в границах земельных участков производится за счет средств собственников.