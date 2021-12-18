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18.12.2021 11:00
Рубрика: Культура

Комедия о татарах, живущих в Сибири, получила Гран-при фестиваля Arctic Open

Текст: Светлана Мазурова
Полнометражный фильм "Второе солнце" получил Гран-при V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open в Архангельске. Снял его дебютант - драматург и театральный режиссер Ринат Ташимов (Москва). Абсурдное кино, "черная комедия" о жителях татарской небольшой деревушки в сибирской глухомани. Художественным руководителем проекта стал известный кинорежиссер из Екатеринбурга Алексей Федорченко.
Фото: Кинокомпания "29 февраля" Фото: Кинокомпания "29 февраля"
Фото: Кинокомпания "29 февраля"

Автору 32 года, родился в татарской деревне Омской области (тема картины ему, можно сказать, родная). Формулировка жюри в дипломе такая: "За самобытность и искренность в создании собственной живой реальности". Член жюри конкурса актриса Виктория Толстоганова, вручая режиссеру приз, сказала: "Я буквально "выцыганила" это вручение у Алены Шумаковой (председателя жюри)…"

Фото: пресс-служба V Международного кинофестиваля стран Арктики
Призы фестиваля Arctic open получил режиссер-дебютант

- Это всего четвертый показ нашего фильма и второй его фестиваль (кинофестиваль "Окно в Европу -2021" также отметил дебютанта в кино, присудив ему специальный приз "За многообещающий восход". - "РГ"). Премьеру откладывали из-за пандемии. Не знаю, получится ли прокат. Каждый зритель - большая ценность для нас, - признался на встрече с архангельскими зрителями режиссер, он же автор сценария, а еще сыграл в картине эпизодическую роль (Марат).

Режиссер Юсуп Разыков, модератор встречи, сказал:

- Вот такое кино. Я определил его жанр - фейерверк! В этом фильме есть вещи, которые меня изумили. Говорят, режиссура - это терпение мысли. Когда ты реализуешь то, что задумал. Вызывает восхищение кадр, когда наполовину затонувшая изба плывет по реке. Это довольно сложно реализовать и так вплести невзначай, не преподнося как собственный подвиг. Это признак высокого дарования. Круто придумано, что покойники ходят туда-сюда в окна. Интересно, необычно. Такая безбашенность, столько воздуха! Мне бы хотелось, чтобы магическая творческая сила не покидала Рината. Я буду с нетерпением ждать его следующего фильма.

Корреспондент "РГ" задала Ринату Ташимову несколько вопросов.

Как вы определяете жанр картины?

Ринат Ташимов: Честно говоря, не задавался вопросом, что это за жанр. Не знаю, хорошо это или плохо, профессионально или нет. Мы просто рассказывали историю, рисовали мир… Я описал мир своего детства в небольшой татарской деревне, которая находится в Сибири. В конце, когда идут титры, пела моя бабушка.

Режиссер Ринат Ташимов. Фото: Пресс-служба V Международного кинофестиваля стран Арктики.

С удивлением обнаружил, что у нас, оказывается, комедия. Раньше не замечал этого. Называют и этно-сказкой. Это не сказка, у героев есть прототипы, реально существующие люди - Изаура, Ган…Да, странные татары, и деревня странная.

Как сочинялась эта история?

Ринат Ташимов: Поступательно. В 2013-2015 годах я написал три разные пьесы, а уже потом решил снять фильм. У меня были и другие пьесы, но локацией тех пьес была деревня, в которой я вырос, поэтому мы объединили их в сценарий.

Снимали в тех же местах?

Ринат Ташимов: Нет, на Урале, в 70 километрах от Екатеринбурга, в прекрасной деревне Катышка.

Где нашли таких изумительных бабушек?

Ринат Ташимов: Это мои коллеги по сцене "Коляда-театра", с которыми я работал в Екатеринбурге на протяжении семи лет - как актер и как режиссер. Вообще все, кто снялся в фильме, - мои партнеры по сцене, либо актеры, с которыми я работал как режиссер. Но сначала мы долго искали артистов, в разных регионах, в том числе в Татарстане, русских и татарских. А потом с продюсером Алексеем Федорченко решили, что самое правильное - работать с теми, кого знаем, любим, понимаем. И пригласили в картину актеров Центра современной драматургии и ТЮЗа, драмтеатра, все екатеринбургские (кроме Венеры - это драматург Светлана Баженова из Омска).
На кинофестивале Arctic open показали фильм про глобальное потепление в Арктике

И ни одного медийного лица!

Ринат Ташимов: Некоторые артисты снимаются в кино, например, Василина Маковцева (Латифа), Сергей Колесов (Акрам), они даже ходили по Каннской красной дорожке. У актера Олега Ягодина (Ган) большая фильмография. Да, о них не слышно "из каждого утюга", но у них по 70 спектаклей в месяц, им редко удается сбежать из театра на съемки.

Понравилось снимать кино?

Ринат Ташимов: Понравилось, хотя много трудностей испытали. У нас была замечательная команда, все были увлечены, работали с удовольствием. Даже композитор выбирал локацию. У оператора Ивана Жданова тоже дебют в кино.

Теперь хочу снять фильм по своей пьесе "Первый хлеб", которую поставили в "Современнике".

Кстати

На обсуждении фильма в архангельском кинотеатре зрители говорили Ринату Ташимову: "Интересно, как у вас переплетаются мифы и реальность", "Поздравляю с сильным дебютом! И благодарю за хорошее кино", "Хочу выразить восхищение: замечательное, прекрасное кино снял такой молодой режиссер! Фильм глубокий, в нем много пластов, есть о чем подумать. Успехов вам в творчестве".

Справка "РГ"

Ринат Ташимов по первому образованию актер, по второму - драматург. В 26 лет получил пост главного режиссера Центра современной драматургии "Коляда-центра". В 2020 году поступил в магистратуру Школы-студии МХАТ (мастерская В. А. Рыжакова).

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