Сегодня отмечают Международный день мигранта

Сегодня, 18 декабря, отмечают Международный день мигранта. Праздник достаточно молодой - ему всего 21 год.

Где родился, там и пригодился. Смысл этой поговорки понятный и вроде бы несомненный. Но далеко не каждый человек пригодился там, где родился. И нет ничего плохого, если он не сидел на месте, а активно искал и нашел себя в другом, не родном месте.

"Мигрант", "миграция" - понятия нейтральные. Но лишь до тех пор, пока не подвергнуты конкретной оценке. В последние годы этот вопрос стал одним из самых острых в общественном обсуждении. О чем свидетельствуют публикации региональных СМИ - информационных партнеров "Российской газеты".

Газета "Вечерний Новосибирск" приводит результаты опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market среди жителей двадцати российских городов на тему: "Как вы относитесь к "гастарбайтерам"?

Более половины опрошенных сходятся во мнении, что мигрантов в наших городах слишком много. Отсюда - неприязнь коренных жителей по отношению к "гостям". Больше всего отрицательных ответов дали участвующие в опросе жители Новосибирска, Перми и Челябинска. Санкт-Петербург - на 10 месте. Замыкает топ-20 Краснодар.

Как они мотивировали свое отношение? 67% опрошенных считают, что "гости" не хотят приспосабливаться к российской культуре. 19% уверены, что мигранты работают там, где должно работать местное население. 93% опрошенных были против создания для мигрантов социальных этнических микрорайонов в крупных городах.

Впрочем, это мнение только тех, кто участвовал в опросе. Есть и другие примеры. Об этом пишет газета "Голос Череповца".

По данным местной статистики, ежегодно в Вологодскую область приезжают 23 тысячи мигрантов. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Украины. Назад, на родину, возвращаются только 10-15% мигрантов, остальные оседают на Вологодчине.

Их дети поступают учиться в местные школы, однако многие из этих учеников практически не владеют русским языком. Для того чтобы процесс адаптации детей-мигрантов и их родителей к новой социокультурной, языковой и национальной среде проходил быстрее и эффективнее, на базе школы № 3 имени А.А. Потапова будет открыт центр социализации.

Проект создания центра социализации детей-мигрантов и их родителей вошел в число победителей конкурса правительства Вологодской области в 2021 году. Размер полученной субсидии составляет почти 600 тысяч рублей. Для детей мигрантов готовится обучающая программа "Удивительный русский язык". Занятия будут вестись в компьютерном кабинете школы, а в роли наставников выступят не только педагоги, но и ученики из 8-10 классов.

По итогам программы пройдут первые в Вологодской области конкурсы для учащихся-мигрантов на базе городской библиотеки: "Лучший знаток русского языка как неродного", конкурс русской каллиграфии "Король письма", конкурс чтецов русской классики.

Внимание уделят и досуговой деятельности детей-мигрантов. Будут организованы школьные секции "Футбол без дискриминации", секции по самбо и карате с многонациональным составом участников. В ходе проведения внеурочных программ "Жизнь без конфликтов", "Дом моего Я", "Познаю себя" в школе пройдут тренинги и семинары по формированию толерантного поведения в многоязычных группах обучающихся, а дети-мигранты смогут получить психологическую поддержку специалистов.

Индивидуальная работа будет вестись и с родителями - по обучению русскому языку, оказанию психологической помощи и предоставлению юридических консультаций. Будут созданы условия для приобщения семей мигрантов к истокам культуры и истории Русского Севера. Запланированы четыре экскурсии в городские музеи, квест "В гостях у заповедника", экскурсия с интерактивным блоком "Символ власти" в музее "Дом И. А. Милютина".

Реализация проекта начнется с февраля 2022 года. Спустя год будут проанализированы результаты. Остается пожелать инициаторам проекта успеха. И чтобы в других городах и весях этот опыт был замечен и поддержан.

История праздника

18 декабря 1990 года была принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. А через десять лет В Организации Объединенных Наций учредили и новый праздник - Международный день мигранта.