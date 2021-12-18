В Петербурге с ожогами госпитализирован 7-месячный ребенок

В одну из детских больниц Северной столицы доставили семимесячного ребенка с истощением и ожогами, полученными два-три дня назад. Малыш был госпитализирован из квартиры, где был с матерью, находящейся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию из аппарата Анны Митяниной, уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Ребенок находится в тяжелом состоянии, кроме застарелых ожогов у него была диагностирована белково-калорийная недостаточность. Малыш проживал с матерью в комнате коммунальной квартиры.

"На момент прибытия органов полиции мама находилась в состоянии опьянения", - сказано в сообщении. Соседи охарактеризовали женщину как склонную к употреблению алкоголя. Отец ребенка проживает отдельно, на территории другого субъекта РФ.

Однако во время беседы с представителями силовых структур выразил желание забрать ребенка себе и в течение недели приехать за ним в Северную столицу.