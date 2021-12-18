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Рубрика: Общество

Астраханская школьница изобрела управляемый силой мысли протез

Текст: Алена Ларина

Десятиклассница Диана Гафурова изобрела управляемый протез. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Девушка - ученица регионального технопарка. Ее протез действует почти как человеческая рука. Уникальность разработки в том, что операция по вживлению устройства в часть конечности не нужна.

Протезом можно управлять с помощью нейрогарнитуры, которая считывает мозговые импульсы и передает их искусственной руке. Изобретение завоевало "серебро" на международном молодежном конкурсе "Ученые будущего".

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал школьнице поддержку по запуску разработки в производство.

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