Астраханская школьница изобрела управляемый силой мысли протез

Десятиклассница Диана Гафурова изобрела управляемый протез. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Девушка - ученица регионального технопарка. Ее протез действует почти как человеческая рука. Уникальность разработки в том, что операция по вживлению устройства в часть конечности не нужна.

Протезом можно управлять с помощью нейрогарнитуры, которая считывает мозговые импульсы и передает их искусственной руке. Изобретение завоевало "серебро" на международном молодежном конкурсе "Ученые будущего".

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал школьнице поддержку по запуску разработки в производство.