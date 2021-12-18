В Сочи объявили экстренное предупреждение о смерчах над морем

В субботу объявлено экстренное предупреждение по формированию смерчей над Черным морем на территории Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, до конца суток 18 декабря на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.

Как ранее сообщала "РГ", накануне в Сочи испортилась погода, всю предыдущую ночь лил сильный дождь, который частично подтопил тротуары и проезжую часть.

В случае ЧС звоните "01" - единый телефон спасения, "010" - с мобильных телефонов, 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.