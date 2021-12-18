Более 7000 юных ямальцев в 2022 году полетят на Черное море без пересадок

По поручению губернатора Дмитрия Артюхова авиакомпания "Ямал" на летний сезон 2022 года сверстала новое расписание. Оно совпадает с датами начала и окончания смен в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края и Крыма. Добраться туда юные ямальцы смогут прямыми рейсами: их запланировано более 100.

- Планируем перевезти таким образом более 7000 ребят - никогда еще столько мы не отправляли на юг по бесплатным путевкам. Сейчас есть общее требование для всех летних лагерей из-за ковидных ограничений: заезд в один день. Это непросто - нужно, чтобы в один день прилетели школьники из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска. Задача такая авиакомпании поставлена. Более 90 процентов ребят доберутся до Черноморского побережья прямыми рейсами, остальные - по желанию родителей - полетят с семьей через Москву, - заявил Дмитрий Артюхов в ходе "прямой линии".

В Крыму находятся востребованные базы отдыха "Smart Camp" и "Мандарин". В Краснодарском крае - Всероссийский детский центр "Орленок". Всего в следующем году отдохнуть в этих лагерях по окружным путевкам смогут 5142 ребенка из ЯНАО. Прорабатывается вопрос и о прямых рейсах в "Артек", куда путевки предоставляются за счет федерального бюджета, и в лагерь "Эллада", где отдыхают юные жители Пуровского района. Ранее серьезным препятствием для поездки в "Артек" являлась дороговизна билетов: родителям приходилось оплачивать их самим. Теперь за счет бюджета автономии муниципалитеты организуют сопровождение детей. За 11 месяцев нынешнего года в международном детском центре в Крыму побывали 277 юных ямальцев, еще 25 отправятся на новогоднюю смену. Для сравнения: в 2019-м там отдохнули всего 87 ребят из ЯНАО.

Минувшим летом авиарейсы с началом смен в детских лагерях на юге не совпадали, поэтому для группового трансфера использовали в том числе железнодорожный транспорт. Дорога с полуострова до моря занимала четверо суток в одну сторону и довольно выматывала под конец, особенно малышей, призналась многодетная мама Татьяна Грицик из Ноябрьска. Она очень обрадовалась новости про прямые перелеты.

Всего за летние каникулы отдохнуть и оздоровиться в лагерях смогли 5820 ямальских ребятишек, из них 5008 - на море.

- Главная кампания у нас все-таки летняя: из 8,5 тысячи бесплатных путевок в 2022 году более 7 тысяч запланировано именно на этот период. Но есть и зимние смены в "Артеке", "Океане", "Орленке". Здесь все зависит от активности местных администраций, перед ними стоит задача наращивать количество отдыхающих во все сезоны, - подчеркнул глава региона.

Кстати

Власти ЯНАО и авиакомпания "Ямал" решили порадовать путешественников до 12 лет сладкими подарками. С 20 декабря в самолетах ребятам начнут выдавать сладости и открытки в удобных красивых мешочках. На время новогодних каникул приобретено 4000 наборов - акция продлится до 9 января.

Заметим, что дарить подарки в воздухе становится доброй традицией: летом всем юным жителям полуострова, которые летели на юг прямыми рейсами, вручали раскраски и развивающие пособия. Они помогали провести время с пользой, ведь перелет с Ямала на Черноморское побережье занимает больше четырех часов. Всего приятный сюрприз получили почти 10 000 ребят. Губернатор округа Дмитрий Артюхов подчеркнул, что эта мера поддержки сохранится и в 2022 году.