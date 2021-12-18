На "прямую линию" губернатора Ямала поступило 1707 вопросов

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа по традиции в конце года проводит "прямую линию" с населением. В этом году она состоялась уже в четвертый раз. За два часа Дмитрий Артюхов ответил на 43 вопроса в студии, а всего через соцсети, чат-бот телеграмм-канала "Ямал официально" и телефоны окружной телекомпании "Ямал-Медиа" поступило 1707 обращений. Власти обещают дать комментарии по всем.

Если в 2020 году граждане чаще всего интересовались дорогами и ликвидацией аварийного жилья, то в этот раз в топ-5 попали соцоблуживание, ЖКХ, образование, медицина, экология. Самыми активными оказались жители Нового Уренгоя, Салехарда, Ноябрьска, Надымского и Пуровского районов. Ну а на первом месте по популярности - вопросы многодетных родителей. И это логично, ведь число таких семей в регионе ежегодно растет. Сегодня их более 14,5 тысячи.

По наиболее существенным вопросам уже приняты управленческие решения. В частности, глава региона рассказал в прямом эфире, что ямальские школьники в 2022 году будут летать прямыми авиарейсами на море, а ямальские врачи повышать квалификацию в лучших медцентрах страны. Для больниц закупят 8000 единиц различной техники, в том числе высокотехнологичной для диагностики. У молодых семей появится возможность получить вне очереди соцвыплаты при переселении из аварийного жилья.

Кроме того, Дмитрий Артюхов поделился планами по созданию билингвических классов, а потом и школ, где ребята смогут изучать химию, физику, биологию, географию, обществознание, литературу на английском языке по системе международного бакалавриата. Добавим, что в 2022 году стартует проект "ЯНАОлимп" для школьников: дополнительную финансовую поддержку получат победители и призеры всероссийских олимпиад, "стобалльники" по ЕГЭ, а также те, кто показывает особые успехи в математике, физике, информатике. Деньги можно будет потратить на обучение и трансфер к месту учебы, на выезд в каникулы в разные университеты страны для консультаций перед поступлением. В феврале планируется запустить программу поддержки школьников, показывающих выдающиеся результаты в творчестве.

Еще одна новость, о которой стало известно в ходе "прямой линии": в следующем году на Ямале начнут выделять гранты на создание волонтерских и молодежных центров. На ремонт помещений и закупку оборудования округ выделит около 100 миллионов рублей. Чтобы заявку одобрили, в населенном пункте должно быть активное сообщество с реальными проектами, а муниципалитет должен быть готов обеспечить добровольцев местом встречи.

- Тысячи северян откликнулись на призыв помогать другим, но нужен штаб, куда можно прийти, договориться о планах, выбрать лидеров. То же самое касается молодежи в целом: ей хочется быть вовлеченной в проекты, но инфраструктура часто не приспособлена для этого. Создание волонтерских центров придаст дополнительный импульс движению, - уверен глава Ямала.

Важное объявление прозвучало почти в самом конце прямого эфира: 2022 год в ЯНАО объявлен Годом экологии. Программа мероприятий очень насыщенная: от экоинтенсивов в школах и научных исследований вечной мерзлоты до уборки береговой линии. В частности, намечена очистка поймы реки Шайтанки и берега Полуя от дамбы до Речного вокзала. Также продолжится работа по восстановлению популяции ценных пород рыб в Обском бассейне. В 2021 году Собский рыбоводный завод выпустил 12 миллионов экземпляров муксуна и 1,2 миллиона экземпляров молоди чира. После того как они достигнут половозрелости, естественная популяция увеличится на 352 тонны.

В сфере оборота промышленных и бытовых отходов планируется полностью ликвидировать 317 мелких и 21 крупную свалку, в том числе с помощью волонтеров. У Ямала большой опыт в этом: добровольцы со всей России каждое лето приезжают на уборку острова Вилькицкого и острова Белого, разбирают заброшенные заводы в поселке Харп. Кроме того, в Год экологии в округе приступят к проектированию трех мусоросортировочных комплексов.

Собираются на Ямале развивать и региональные природные парки и заказники. К примеру, втрое увеличится площадь природоохранной территории на Полярном Урале, где создается туристический кластер. Дмитрий Артюхов заверил, что все будет сделано с соблюдением самых высоких требований к сохранности окружающей среды.

- Наша арктическая природа уникальная и очень ранимая. В перспективе мы хотим запустить пилотный проект, организовать в тундре на популярных маршрутах временные дороги для квадроциклов, выстланные специальным материалом. По нему можно ездить, не "вспахивая" почву, - привел пример губернатор.

Особое внимание на "прямой линии" уделили "собачьей доле" - Дмитрий Артюхов поручил разработать региональный закон, который установит ответственность за самовыгул животных.

- Из 1000 укусов, зафиксированных за год в округе, половина совершена псами, у которых есть хозяева. Виной тому людская безалаберность. Пропишем законодательно ответственность за подобные инциденты. К сожалению, видим на улице много собак, которых забрали из приюта, но почему-то они снова бродяжничают. За это тоже надо отвечать, - заметил глава региона.

Кроме того, он предложил инициировать поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными, принятый два года назад.

- Надо признать, он немного завел всех нас в тупик. Одно дело, когда стерилизованные собаки попадают в семьи, живут под присмотром, совсем другое - когда выпущенные в среду сбиваются в уличные стаи, где поведение определяет вожак, кусают прохожих. С этим столкнулись многие поселки и города Ямала. Думаю, надо вносить поправки в закон, выделять категорию агрессивных животных и по ним принимать отдельные решения, - добавил Артюхов.

Помимо того, он предлагает развивать систему приютов для животных. На полуострове открыли уже 13 таких объектов почти во всех муниципалитетах. Там проводят ветеринарный осмотр, ставят прививки от бешенства. Более 2000 бывших бродяг нашли хозяев именно в приютах.

Комментарий

Дмитрий Орлов, политолог, директор Агентства политических и экономических коммуникаций:

- "Прямая линия" - очень серьезный и востребованный формат коммуникаций власти с гражданами и элитой. В регионах, где проводятся прямые эфиры с участием первых лиц, взаимодействие с людьми выстроено лучше, чем там, где этого нет. А на федеральном уровне это позволяет фактически проводить общенациональное социологическое исследование, понимать структуру проблемного поля. Причем не так, как его видят чиновники, а как видят люди.

На Ямале "прямые линии" губернатора организуются качественно и эффективно. При этом они встроены в комплексную систему коммуникации власти с гражданами. Среди названных губернатором Дмитрием Артюховым проблем этого года - как традиционные для регионов, так и специфические северные. Например, как лучше организовать детский летний отдых на Большой Земле. Дмитрий Артюхов давал очень конкретные ответы: называл льготы, направления полётов. Этот подход можно назвать "ответ-решение". Именно его и ждут люди. Аналогичным образом он реагировал на другие вопросы. То есть глава региона хорошо владеет проблемной повесткой.

Традиционно среди вопросов оказались и те, которые должны решаться, но не решаются на муниципальном уровне. Основная причина - недостаток ресурсов у местной власти. В ближайшем будущем ситуация должна измениться в лучшую сторону, в том числе и в ЯНАО: в Госдуму внесен проект нового закона о местном самоуправлении. МСУ включат в единую систему публичной власти с конкретными полномочиями, жесткой ответственностью. Гражданам будет проще обращаться к местным чиновникам, а губернатору - проще с них спрашивать.