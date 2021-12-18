Рябков пояснил позицию России в отношении санкций

В Москве эффект от возможного введения Западом новых ограничительных мер, так называемых "адских" санкций, сводят к их прочтению и "еще больше испорченным глазам от этого чтения, не более того", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы сталкиваемся с этим постоянно. Понятно, что мы привыкли, адаптировались", - цитирует Рябкова "Интерфакс".

По его словам, с этим приходится считаться, и, видимо, это будет продолжаться и дальше, потому что наивны те, кто надеется на саму возможность для России рассмотреть требования, которые выдвигаются Западом, в качестве условия для каких-то шагов на санкционном треке.

При этом опыта отмены санкций, практически нет. Это отдельная большая тема, и тоже довольно-таки поучительная, обратил внимание Рябков.

Заместитель главы МИД РФ также отметил, что ритуальные заявления Запада о готовности развивать конструктивные отношения с Россией при выполнении поставленных условий, ничего не стоят. "В наиболее таком сжатом и конденсированном виде это формулируется как выбор за Россией, мы, Запад, готовы, - выбор за Россией", - пояснил Рябков.