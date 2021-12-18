Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Россия 18 декабря официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН) и приостановила выполнение своих обязательств по данному соглашению.

В ноябре 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Москва не соблюдает условия соглашения, после чего Соединенные Штаты вышли из ДОН. Недовольство американской стороны вызывали ограничения на полеты над Чечней и в районе Калининграда.

Москва отрицала обвинения и выдвигала к Вашингтону встречные претензии, касающиеся, например, полетов над Гавайскими островами. В МИД РФ тогда подчеркивали, что именно Вашингтон и его союзники не соблюдают договоренности. А Россия, "несмотря на многочисленные нарушения", делала все возможное для сохранения соглашения.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года. Соглашение ратифицировали 32 страны. Они разрешили другим участникам ДОН совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.