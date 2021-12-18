Самолеты Ту-22М3 ВКС РФ 4 часа патрулировали в небе Беларуси

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в ходе полета экипажи отработали задачи совместно с авиацией и войсками противовоздушной обороны соседнего и дружественного РФ государства.

"Продолжительность полета составила около 4 часов. Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации", - заявили в нашем военном ведомстве.

Напомним, что подобные рейды российские ракетоносцы выполняют регулярно. Например, 10 ноября пара дальних бомбардировщика Ту-22М3 также выполнила патрулирование в небе Беларуси. Тогда в ходе полета экипажи отработали взаимодействие с наземными пунктами управления вооруженных сил РФ и и Беларуси. Кроме того, была проведена проверка системы ПВО Союзного государства.

А днем позже два российских сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 сымитировали бомбометание на белорусском полигоне "Ружановский". Авиационные средства поражения там не использовались.

В Минобороны РФ тогда сообщили, что что полеты стратегических ракетоносцев ВКС России в воздушном пространстве Беларуси выполняются в целях обеспечения безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран.