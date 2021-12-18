Новости

В возрасте 135 лет умерла старейшая жительница Китая 12:19
Рябков: США не готовы отказаться от шаблонов в отношениях с Россией 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 2 283 новых случая COVID-19 12:15
Правительство выделило более 44,6 млрд руб на создание авиадвигателя ПД-35 11:37
Суд в США одобрил обязательную вакцинацию для частных компаний 11:23
Под Ярославлем в ДТП попал микроавтобус с детьми 11:22
Диетолог рассказала о пользе недозрелых бананов 11:22
Биолог рассказала, откуда могли появиться мутации "омикрона" 11:06
Власти Британии намерены ввести всеобщую изоляцию после Рождества 11:01
Кабмин утвердил правила размещения информации о состоянии окружающей среды 11:00
В Подмосковье температура опустится до минус 26 10:56
Испытания американской гиперзвуковой ракеты вновь закончились неудачей 10:43
Российско-немецкий дом в Москве обрел статус культурно-делового центра 10:40
В Чувашии зимние каникулы начнутся с 27 декабря 10:36
Антонов назвал причины кризиса на границе с Беларусью 09:35
Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники 08:55
Представитель МИД РФ Захарова призвала ОБСЕ защитить телеканал RT 08:37
Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы чемпиона мира 08:07
Перед боем Бетербиева и Брауна организаторы включили гимн СССР 07:30
Овечкин забросил 752-ю шайбу и помог "Вашингтону" победить "Виннипег" 07:10
Первый самолет Минобороны России с гуманитарной помощью прибыл в Кабул 06:40
Владелец "Спартака" Федун назвал Россию "футбольным лилипутом" 05:58
Левандовски превзошел рекорд Мюллера в чемпионате Германии 05:40
Бастрыкин взял под контроль дело о покушении на амурского полицейского 05:34
Минздрав ЮАР: Число госпитализаций с "омикроном" снизилось на 91 процент 05:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
18.12.2021 11:23
Рубрика: В мире

Суд в США одобрил обязательную вакцинацию для частных компаний

Текст: Максим Макарычев

Коллегия федерального апелляционного суда в США восстановила действие мандата президента Джо Байдена ввести обязательные вакцинацию и тестирование на заражение COVID-19 для американских частных компаний, имеющих в штате более ста человек. Это решение может затронуть около 84 миллионов сотрудников в США.

Фото: AP Photo/Brooke Lansdale
Байден: "Омикрон"-штамм будет распространяться в США быстрее "дельты"

Таким образом, решение коллегии 6-го окружного апелляционного суда США в Цинциннати (штат Огайо) отменяет предыдущее решение федерального судьи, который приостановил действие этого мандата по всей стране. Обязательная вакцинация, которая была представлена президенту Управлением по безопасности и гигиене труда США (OSHA), должна вступить в силу 4 января. Неясно, когда это требование может быть введено в действие, но Белый дом заявил, что оно защитит сотрудников частных компаний от угрозы "омикрон"-варианта, расценив решение апелляционного суда как торжество верховенства закона.

Компании должны обеспечить полную вакцинацию своих сотрудников или потребовать от невакцинированных работников носить маски и предоставлять отрицательные результаты теста на коронавирус не реже одного раза в неделю. Работодатели могут столкнуться с штрафами за несоблюдение действия мандата.

Тем временем американские бизнес-группы оперативно подали апелляцию в Верховный суд, сообщает NBC News. Работодатели утверждают, что данное требование Белого дома подвергает компании финансовому риску за отказ подчиняться требованию и угрожает их сотрудникам. К ним присоединились республиканские прокуроры ряда американских штатов. Решение вынесено через месяц после того, как федеральный судья в Луизиане заблокировал действие мандата Байдена для крупного бизнеса. В этом судебном иске группа компаний, штатов и отдельных лиц также потребовала судебного запрета распоряжения, утверждая, что OSHA вышла за рамки своих полномочий, а коронавирус не представляет опасности на рабочем месте. В настоящее время в американских судах также оспариваются требования по обязательной вакцинации медицинских работников и федеральных подрядчиков.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин призвал доработать проект о QR-кодах и оценил опасность "омикрона". Главное
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное
Антонов назвал причины кризиса на границе с Беларусью
Порошенко покинул Украину после попытки вручить ему повестку на допрос
Суд в США одобрил обязательную вакцинацию для частных компаний
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди