Суд в США одобрил обязательную вакцинацию для частных компаний

Коллегия федерального апелляционного суда в США восстановила действие мандата президента Джо Байдена ввести обязательные вакцинацию и тестирование на заражение COVID-19 для американских частных компаний, имеющих в штате более ста человек. Это решение может затронуть около 84 миллионов сотрудников в США.

Таким образом, решение коллегии 6-го окружного апелляционного суда США в Цинциннати (штат Огайо) отменяет предыдущее решение федерального судьи, который приостановил действие этого мандата по всей стране. Обязательная вакцинация, которая была представлена президенту Управлением по безопасности и гигиене труда США (OSHA), должна вступить в силу 4 января. Неясно, когда это требование может быть введено в действие, но Белый дом заявил, что оно защитит сотрудников частных компаний от угрозы "омикрон"-варианта, расценив решение апелляционного суда как торжество верховенства закона.

Компании должны обеспечить полную вакцинацию своих сотрудников или потребовать от невакцинированных работников носить маски и предоставлять отрицательные результаты теста на коронавирус не реже одного раза в неделю. Работодатели могут столкнуться с штрафами за несоблюдение действия мандата.

Тем временем американские бизнес-группы оперативно подали апелляцию в Верховный суд, сообщает NBC News. Работодатели утверждают, что данное требование Белого дома подвергает компании финансовому риску за отказ подчиняться требованию и угрожает их сотрудникам. К ним присоединились республиканские прокуроры ряда американских штатов. Решение вынесено через месяц после того, как федеральный судья в Луизиане заблокировал действие мандата Байдена для крупного бизнеса. В этом судебном иске группа компаний, штатов и отдельных лиц также потребовала судебного запрета распоряжения, утверждая, что OSHA вышла за рамки своих полномочий, а коронавирус не представляет опасности на рабочем месте. В настоящее время в американских судах также оспариваются требования по обязательной вакцинации медицинских работников и федеральных подрядчиков.