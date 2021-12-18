Закон Тюменской области от 3 декабря 2021 года № 95 "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят областной Думой 26 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области в сумме 28948754,5 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области в сумме 28948754,5 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2023 год в сумме 30788179,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 33100957,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2023 год в сумме 30788179,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 33100957,8 тыс. руб.

Статья 2. Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учесть в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области поступление доходов по основным источникам:

1) на 2022 год в суммах согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов в суммах согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области в 2022 году

1. Установить, что в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области без внесения изменений в настоящий Закон является:

1) поступление доходов на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, которые направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, поступления неналоговых доходов, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года;

3) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации;

4) осуществление сверх установленных настоящим Законом расходов за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Тюменской области, в части возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной указанным лицам за пределами территории Тюменской области;

5) осуществление сверх установленных настоящим Законом расходов на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на цели, указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения онкологических заболеваний.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Тюменской области, возникающих при осуществлении переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" полномочий, осуществляется за счет субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области в размере, установленном уведомлением Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

3. Установить, что поступившие из бюджета Тюменской области целевые средства, предоставляемые бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования в части расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, диспансерное обследование государственных гражданских служащих Тюменской области и муниципальных служащих Тюменской области, обязательные предварительные и периодические осмотры добровольных пожарных, льготное зубопротезирование, возмещение расходов на оказание гражданам в оперативном порядке медицинской помощи и (или) обеспечение отдельными техническими средствами реабилитации за пределами Тюменской области и (или) Российской Федерации, на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе для выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области в связи с осуществлением расчетов с медицинскими организациями по указанным направлениям в соответствии с порядком и системой договоров, установленных нормативными правовыми актами Тюменской области, отражаются по целевым статьям расходов бюджета 73 1 00 86093 и 73 2 00 86093 соответственно.

4. Установить, что поступившие из бюджета Тюменской области целевые средства, предоставляемые бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования лицам, на компенсацию расходов медицинских организаций, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за исключением лиц, в установленном порядке признанных беженцами, которые в соответствии с Федеральным законом "О беженцах" имеют право на медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации (далее - граждане Украины и лица без гражданства), на финансирование государственной программы Тюменской области "Сотрудничество", направляются на финансирование медицинских организаций на указанные цели в соответствии с порядком и системой договоров, установленных нормативными правовыми актами Тюменской области, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области по мере их поступления и отражаются по целевым статьям расходов бюджета 73 1 00 87093, 73 0 00 54220 и 73 1 00 87094 соответственно.

Статья 5. Нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 год

1. В процессе исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в составе расходов бюджета формируется нормированный страховой запас финансовых средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области в сумме, не превышающей 3722334,2 тыс. руб.

2. Нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области в 2022 году формируется за счет:

1) средств субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области;

2) переходящего остатка средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области по состоянию на 1 января 2022 года для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

3) межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области по межтерриториальным расчетам от территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Тюменской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

4) средств от применения территориальным фондом обязательного медицинского страхования Тюменской области к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в размерах, установленных пунктом 1 части 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

5) средств от применения страховыми медицинскими организациями к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в размерах, установленных пунктом 2 части 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

3. Объем средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области используется:

1)на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств, указанных в пунктах 4 и 5 части 2 настоящей статьи;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с частью 6.6 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:

1) получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, из областного бюджета, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов: на 2022 год - согласно приложению 5 к настоящему Закону; на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) передаваемых из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: на 2022 год - согласно приложению 7 к настоящему Закону; на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области, получаемые в виде межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на цели, установленные федеральными нормативными правовыми актами, в соответствии с уведомлением Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

3. Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета в 2022 году в сумме 2769378,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 2812365,1 тыс. руб., в 2024 году в сумме 2906068,1 тыс. руб., направляются на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тюменской области, в том числе на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на финансовое обеспечение медицинских организаций, имеющих задание на оказание медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования лицам, на компенсацию расходов медицинских организаций, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, по видам и объемам, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 №1134 "Об оказании медицинской помощи на территории Российской Федерации гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям", на финансирование государственной программы Тюменской области "Сотрудничество".

4. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 2022 году в сумме 1517881,2 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1964138,3 тыс. руб., в 2024 году в сумме 2643730,2 тыс. руб., направляются на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Тюменской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в том числе на восстановление средств в состав нормированного страхового запаса.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области

1. В соответствии с частью 11 статьи 36 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования не может превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в объеме средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона.

2. В соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области не входят в состав иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и изъятию не подлежат.

3. В соответствии с частями 9 и 10 статьи 36, частью 6 статьи 39 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" оплата медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию осуществляется в пределах объемов медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Тюменской области.

4. В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и поступающие в страховую медицинскую организацию, являются средствами целевого финансирования (далее - целевые средства). Для осуществления операций с целевыми средствами страховые медицинские организации открывают отдельные банковские счета в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2015 № 204 "Об установлении требований к кредитным организациям, в которых страховые медицинские организации открывают отдельные банковские счета для осуществления операций со средствами целевого финансирования".

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Тюменской области

Установить норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Тюменской области, на 2022 год в размере 0,8 процента от сумм средств, поступающих в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Тюменской области А.В.Моор







