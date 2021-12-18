Ученый назвал людей, к которым коронавирусу сложно подобраться

Новый штамм коронавируса "омикрон" менее опасен для людей, которые уже болели коронавирусом и вакцинировались от него. А вот те, кто ни разу не болел и так и не сделал прививку - в группе риска. Они рискуют серьезно заболеть, если в их организм попадет "омикрон", считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Как пояснил ученый порталу URA.RU, у переболевших и вакцинированных иммунная система уже довольна сильная, поэтому она сможет противостоять и обновленному варианту вируса. "А вот те люди, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия", - уточнил Павел Волчков.

В то же время, как считает ученый, коронавирусу подобраться все сложнее к людям, которые еще не встретились с инфекцией. "И "дельте", и "омикрону" все сложнее и сложнее подобраться к еще не переболевшим людям, потому что они каким-то образом два года смогли находиться в иммунологическом буфере", - отметил ученый. И предположил, что, возможно, такую защиту им обеспечивают переболевшие за счет собственного иммунитета.

В свою очередь вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков считает, что COVID-19 по-прежнему представляет огромную опасность для пожилых граждан с хроническими болезнями, хронически ослабленных людей. Ведь у них недостаточно запаса сил даже для того, чтобы переносить небольшие стрессы. Представляет опасность омикрон-вариант для детей и молодежи. Так, у детей тоже мало сил, чтобы бороться с серьезными инфекциями. Но несколько серьезными могут быть последствия после заболевания "омикроном", пока неизвестно.