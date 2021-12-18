В Бергамо произошло землетрясение, толчки ощущались в Милане

Швейцарская сейсмологическая служба (SED) зафиксировала землетрясение магнитудой 4,9 в Италии близ Бергамо на глубине 29,4 километра. Толчки ощущались и в Милане, сообщает портал Volcanodiscovery.com.

При этом точная величина, эпицентр и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов, когда сейсмологи рассмотрят данные и уточнят свои расчеты.

Спустя 30 минут после землетрясения национальное пожарное управление не получало никаких сообщений о повреждениях или призывов о помощи.

Ранее в субботу землетрясение магнитудой 5,4 сотрясло некоторые районы южной Греции с центром в море между Пелопоннесом и островом Крит. Информации о повреждениях или травмах не поступало, сообщает Reuters.