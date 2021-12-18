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18.12.2021 15:14
Рубрика: В мире

В Бергамо произошло землетрясение, толчки ощущались в Милане

Текст: Александр Саможнев

Швейцарская сейсмологическая служба (SED) зафиксировала землетрясение магнитудой 4,9 в Италии близ Бергамо на глубине 29,4 километра. Толчки ощущались и в Милане, сообщает портал Volcanodiscovery.com.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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При этом точная величина, эпицентр и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов, когда сейсмологи рассмотрят данные и уточнят свои расчеты.

Спустя 30 минут после землетрясения национальное пожарное управление не получало никаких сообщений о повреждениях или призывов о помощи.

Ранее в субботу землетрясение магнитудой 5,4 сотрясло некоторые районы южной Греции с центром в море между Пелопоннесом и островом Крит. Информации о повреждениях или травмах не поступало, сообщает Reuters.

В мире Европа Италия

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