В Египте выявлены первые три случая заражения "омикрон"-штаммом

В Египте у трех человек выявлен "омикрон"-штамм коронавируса.

В министерстве здравоохранения страны сообщили, что инфицированные прибыли из-за границы. Сданный в аэропорту Каира ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19. Затем полученный биоматериал тщательно изучили вирусологии.

"Результаты теста на секвенирование генома показали наличие штамма "омикрон", - рассказал официальный представитель минздрава Хусам Абдель Гаффар.

Заразившиеся изолированы, приняты все меры предосторожности для исключения каких-либо контактов.

У двоих инфицированных нет симптомов заболевания, у третьего она протекает в легкой форме. Об этом пишет ТАСС.