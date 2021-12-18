В Индии обезьяны "казнили" 250 собак из-за гибели детеныша приматов

Разъяренные обезьяны убили 250 собак в индийском селе Лавул, затащив их на вершины зданий и деревьев, затем бросив вниз с большой высоты. Охваченные паникой жители также подверглись нападению. Они пояснили репортерам, что акты насилия над животными были совершены "в отместку" после того, как стая собак растерзала одного из детенышей обезьян.

В деревнях Маджалгаон и Лавуле штата Махараштры обезумевшие приматы также напали на школьников, к счастью, обошлось без жертв. Согласно веб-сайту India News18, в Лавуле не осталось ни одной живой собаки. В индийских СМИ появились фотографии, подтверждающие нападения. В одном из них можно увидеть обезьяну на крыше, несущую щенка к краю здания. На других кадрах видно, как собаки в ответ гоняются за обезьянами по деревне, а местные женщины и дети спасаются бегством. Оказалось, что собаки защищали ребенка.

Жители села связались с чиновниками лесного управления и попросили задержать обезьян-убийц. Однако, когда офицеров отправили в деревню, они не смогли поймать ни одного примата. По словам жителей села, обезьяны оказались очень мстительными. После того, как официальные лица не смогли решить проблему, жители деревни попытались сделать это сами. Некоторые из смельчаков даже упали с высоты, пытаясь спасти собак, которых приматы затащили на крышу. При этом обезьяны якобы хотели скинуть с крыш и людей.