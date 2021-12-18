В КНДР проходят траурные мероприятие в связи с 10-летием смерти Ким Чен Ира

Северная Корея в эти дни погрузилась в скорбную атмосферу, вспоминая предыдущего лидера страны Ким Чен Ира. Ровно 10 лет назад, 17 декабря 2011 года, Ким Чен Ир скончался, находясь, согласно официальной версии Пхеньяна, в вагоне своего поезда, на котором он совершал очередную инспекционную поездку по стране. У руководителя не выдержало сердце, смерть настигла его за рабочим столом.

В стране в эти дни проходят массовые траурные мероприятия, в СМИ публикуются материалы, рассказывающие о жизненном пути вождя. Народ одновременно призывают еще больше сплотиться и проявить преданность нынешнему руководителю - сыну покойного вождя Ким Чен Ыну, который вот уже десять лет руководит КНДР.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, вчера Ким Чен Ын вместе с представителями высшего руководства страны посетил Кымсусанский мемориальный комплекс, где находится забальзамированное тело Ким Чен Ира, и отдал дань памяти покойному.

Как отметили зарубежные эксперты, проанализировав снимки с мероприятия, кроме высшего звена партийного и военного руководства с Кимом в полном составе были и представители экономической ветви власти. Среди сопровождения находилась и младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, но не было его жены Ли Соль Чжу, которая появлялась на траурных мероприятиях с первой по третью годовщину смерти Ким Чен Ира, а затем перестала сопровождать нынешнего вождя на этой церемонии.

В настоящий момент КНДР переживает непростые времена. Экономика достаточно сильно пострадала от санкций и изоляции, которую власти страны ввели в начале 2020 года, чтобы не допустить проникновения коронавируса. До сих пор, согласно официальной позиции КНДР, в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19, все же трудности и проблемы власти обещают со временем преодолеть, "сплотившись вокруг руководства и вождя".

Напомним, что Ким Чен Ир руководил Корейской Народно-Демократической Республикой в период с 1994 по 2011 годы, сменив на этом посту своего отца - основателя КНДР Ким Ир Сена. После смерти Ким Чен Ира власть была также передана по наследству сыну Ким Чен Ыну, которому на тот момент было 27 лет. Согласно официальной версии историографии КНДР, Ким Чен Ир родился в бревенчатой хижине в партизанском лагере на склонах пика Чансубон, возле священной горы Пэктусан, в окрестностях которой сражался с японскими оккупантами Кореи его отец Ким Ир Сен. При рождении будущего вождя, как утверждается, на небе появилась яркая звезда и двойная радуга.

Согласно документам российских архивов, Ким Чен Ир родился 16 февраля 1942 года на территории СССР, в селе Вятское Хабаровского края, где в то время проходил подготовку его отец, командовавший одним из батальонов 88-й отдельной стрелковой бригады Красной Армии. Ким Чен Ир стал работать в партийных структурах руководства КНДР, а в 1973 году (по другим данным - в 1974 году) был официально провозглашен преемником Ким Ир Сена. У Кима было трое сыновей - Ким Чен Нам, Ким Чен Чхоль и Ким Чен Ын, а также дочь - Ким Ё Чжон.