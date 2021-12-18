В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за "омикрона"

Мэр Лондона Садик Хан объявил в субботу чрезвычайное положение в связи с увеличением числа случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", что может привести к переполнению городских больниц пациентами в самом ближайшем будущем.

"Проконсультировавшись с экспертами, я решил объявить чрезвычайное положение сегодня в городе", - заявил мэр в эфире телеканала Sky News. По его словам, в последние дни в Лондоне наблюдается рост числа госпитализаций, инфицированных коронавирусом.

В то же время мэр не объявил о каких-либо новых ограничениях для борьбы с пандемией. В предыдущий раз чрезвычайное положение в Лондоне было объявлено 8 января на фоне распространения альфа-штамма коронавируса.

Выступая в палате общин, министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что более 20 процентов случаев заболевания COVID в Англии приходится на "омикрон". Этот штамм, скорее всего, станет доминирующим в столице в течение 48 часов.