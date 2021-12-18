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18.12.2021 14:59
Рубрика: Экономика

В Минздраве назвали популярные направления въездного медицинского туризма

Текст: Ирина Невинная

Экспорт медицинских услуг - одно из перспективных направлений развития системы здравоохранения в России. За три квартала 2021 года в России медицинскую помощь получили около 2,2 млн иностранных граждан, а объем экспорта за 9 месяцев составил примерно $120 млн. Такие данные привел заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Интересно, что вопреки расхожему мнению, иностранцы приезжают лечиться не только в столичные клиники и федеральные центры, большая доля медицинских услуг иностранцам оказывается на уровне регионов.

"Наибольший объем как по числу пролеченных граждан, так и по вырученным средствам (92% и 77% соответственно), приходится на региональные медицинские организации, - отметил замминистра. - С точки зрения вырученных средств наиболее популярными в региональных организациях стали такие профили как профилактический осмотр, акушерство и гинекология, стоматология, офтальмология, травматология, ортопедия. Если говорить о федеральных учреждениях, то здесь наиболее популярными профилям среди иностранцев были онкология, радиология, затем офтальмология, травматология, нейрохирургия и эндокринология".

Пандемия наложила свой отпечаток, однако экспорт не только не остановился, но и продолжает развиваться, отметил Олег Салагай.

"Российская медицина имеет целый ряд конкурентных преимуществ, - считает заместитель министра. - Это высокий уровень профессионализма российских медиков, высокая оснащенность медорганизаций специализированной медицинской помощи, опыт проведения уникальных операций и многое другое. Такое положение вещей делает экспорт медицинских услуг для нашей страны одним из перспективных направлений, ведь, по международным оценкам, мировой рынок экспорта медицинских услуг в 2019 году составил почти $45 млрд".

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