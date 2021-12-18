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18.12.2021 12:00
Рубрика: Культура

Видео: Вспоминаем пять любимых фильмов Спилберга

Текст: Инга Бугулова
Говорим Стивен Спилберг - подразумеваем хорошее кино. 18 декабря одному из главных режиссеров современности исполняется 75 лет. "Я не оцениваю мои фильмы на предмет того, насколько они гениальны, хороши или провальны. Единственная лепта, которую я вношу во все свои работы, - это способность прислушиваться к каждому, у кого есть сколько-нибудь интересная кинематографическая идея", так режиссер отвечает на вопрос о том, почему почти все его картины стали классикой.

В день рождения мастера "Российская газета" вспоминает пять его фильмов. Нет, не лучших - такой выбор был бы слишком сложным, а просто любимых.

"Челюсти", 1975

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
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Хоррор о нападении акулы на отдыхающих в небольшом курортном городке стал прорывом в кино и принес создателям (помимо всенародной любви, конечно) три "Оскара". Вот как вспоминал об этой работе Спилберг: "Честно говоря, снимая "Челюсти", я просто пытался уцелеть. Мы все пытались. Мы каждый день работали в аварийно-спасательном режиме. Кроме прочего, это было небезопасно. Условия съемок на море часто оказывались невыносимыми". Это и правда было так. В процессе режиссер чуть не утонул, а еще чудом спасся от столкновения лодок. Однако "фильм "Челюсти" позволил мне обрести творческую свободу и снять многие картины, которые были бы просто невозможны без этого успеха", уверен автор.

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", 1981

Фильм положил начало популярной приключенческой серии об археологе, сыграл которого Харрисон Форд. Кстати, сюжет предложил создатель саги "Звездные войны" Джордж Лукас. Лучшей иллюстрацией любви к "Индиане" станет, пожалуй, то, что сейчас вовсю снимается пятая часть и ее очень ждут зрители. Неутомимого Доктора Генри вновь играет Форд. На главную роль, кстати, рассматривали многих известных артистов, в том числе Билла Мюррея, Чеви Чейза, Стива Мартина, даже Джека Николсона. "Индиана Джонс - неидеальный герой. Думаю, благодаря его недостаткам зрителям кажется, что, проявив чуть больше старания и смелости, они могли бы стать такими, как он. Он не Терминатор", - отмечал режиссер в одном из интервью.

"Список Шиндлера", 1993

Фильм снят по роману Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера", повествующем о немецком бизнесмене и члене нацистской партии Оскаре Шиндлере, спасшем более тысячи польских евреев от гибели во время Холокоста. Фильм получил множество наград и номинаций, а в списке 100 лучших американских фильмов по версии Американского института киноискусства занял восьмую позицию. От гонорара за фильм Спилберг отказался. По его словам, это были бы "кровавые деньги". Вместе с тем режиссер подчеркивал, что "Список Шиндлера" - "самая личная из всех кинокартин, которые мне когда-либо приходилось снимать".

"Спасти рядового Райана", 1998

Эпическая военная драма рассказывает о событиях во время Нормандской операции Второй мировой войны. Капитан Джон Миллер получает тяжелое задание. Вместе с отрядом из восьми человек он должен отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана, три родных брата которого погибли на полях сражений, и потому командование решает отправить его на родину к безутешной матери. Но для того, чтобы найти и спасти солдата, придется пройти через все круги ада. Роль Миллера в фильме сыграл Том Хэнкс, а рядового Райана - Мэтт Деймон, получивший впоследствии известность. И сегодня "Спасти рядового Райана" остается остается образцовым кино о Второй мировой.

"Терминал", 2004

Фото: KION
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Снова в главной роли Том Хэнкс - на этот раз он надолго застрял в аэропорту и никак не может улететь из-за того, что в его стране произошел переворот, виза аннулирована и полеты обратно отменены. Интересно, что в основе сюжета лежит реальная история, произошедшая в 1988 году с иранским беженцем, который был вынужден прожить 18 лет в парижском аэропорту, поскольку все его документы были украдены. Том Хэнс отмечал, что "Терминал" - это своего рода забавная и трогательная сказка, наталкивающая на очень серьезные размышления. А Спилберг признавался, что хотел сделать фильм, который заставил бы зрителей смеяться и плакать, а главное - увидеть, что мир, в котором мы все живем, не так уж и плох.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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