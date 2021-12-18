Новости

В возрасте 135 лет умерла старейшая жительница Китая 12:19
Рябков: США не готовы отказаться от шаблонов в отношениях с Россией 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 2 283 новых случая COVID-19 12:15
Правительство выделило более 44,6 млрд руб на создание авиадвигателя ПД-35 11:37
Суд в США одобрил обязательную вакцинацию для частных компаний 11:23
Под Ярославлем в ДТП попал микроавтобус с детьми 11:22
Диетолог рассказала о пользе недозрелых бананов 11:22
Биолог рассказала, откуда могли появиться мутации "омикрона" 11:06
Власти Британии намерены ввести всеобщую изоляцию после Рождества 11:01
Кабмин утвердил правила размещения информации о состоянии окружающей среды 11:00
В Подмосковье температура опустится до минус 26 10:56
Испытания американской гиперзвуковой ракеты вновь закончились неудачей 10:43
Российско-немецкий дом в Москве обрел статус культурно-делового центра 10:40
В Чувашии зимние каникулы начнутся с 27 декабря 10:36
Антонов назвал причины кризиса на границе с Беларусью 09:35
Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники 08:55
Представитель МИД РФ Захарова призвала ОБСЕ защитить телеканал RT 08:37
Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы чемпиона мира 08:07
Перед боем Бетербиева и Брауна организаторы включили гимн СССР 07:30
Овечкин забросил 752-ю шайбу и помог "Вашингтону" победить "Виннипег" 07:10
Первый самолет Минобороны России с гуманитарной помощью прибыл в Кабул 06:40
Владелец "Спартака" Федун назвал Россию "футбольным лилипутом" 05:58
Левандовски превзошел рекорд Мюллера в чемпионате Германии 05:40
Бастрыкин взял под контроль дело о покушении на амурского полицейского 05:34
Минздрав ЮАР: Число госпитализаций с "омикроном" снизилось на 91 процент 05:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
18.12.2021 11:01
Рубрика: В мире

Власти Британии намерены ввести всеобщую изоляцию после Рождества

Текст: Максим Макарычев

Британские официальные лица разрабатывают планы ввести двухнедельную изоляцию в стране после Рождества. По сообщению The Times, в правительстве готовится проект правил, которые запретят британцам встречаться с другими людьми в помещении, за исключением рабочих целей, а пабы и рестораны будут ограничены обслуживанием только на открытом воздухе.

Фото: AFP PHOTO / POOL / RICHARD POHLE
СМИ: Елизавета II отменит предрождественский семейный ужин из-за "омикрона"

Financial Times сообщила, что Борису Джонсону был представлен ряд вариантов в рамках так называемого плана "C", начиная от "мягкого ограничения, чтобы подтолкнуть людей к необходимости соблюдения правил, вплоть до изоляции". Газета процитировала союзников премьер-министра, которые утверждают, что он хотел пойти по первому пути, но вынужден "реалистично относиться к угрозе распространения "омикрон"-варианта".

В документах Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) британского правительства, оказавшихся в распоряжении BBC, ученые советуют министрам незамедлительно принять более жесткие меры. Речь идет об ограничениях на коллективные встречи в помещениях и домохозяйствах. Эксперты также предостерегли чиновников от идеи перенести введение изоляции на 2022 год.

Между тем

Известный британский ученый не исключает до пяти тысяч ежедневных смертей в Альбионе от "омикрона" без введения дополнительных ограничений. Нил Фергюссон, профессор Имперского колледжа в Лондоне, который предсказал 500 тысяч смертей от коронавируса в первой волне без введения изоляции, заявил Daily Mail, что более жесткие ограничения необходимы "через неделю или две". В противном случае Британии угрожает критический рост госпитализаций и летальных исходов.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин призвал доработать проект о QR-кодах и оценил опасность "омикрона". Главное
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное
Антонов назвал причины кризиса на границе с Беларусью
Порошенко покинул Украину после попытки вручить ему повестку на допрос
Суд в США одобрил обязательную вакцинацию для частных компаний
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди