Власти Британии намерены ввести всеобщую изоляцию после Рождества

Британские официальные лица разрабатывают планы ввести двухнедельную изоляцию в стране после Рождества. По сообщению The Times, в правительстве готовится проект правил, которые запретят британцам встречаться с другими людьми в помещении, за исключением рабочих целей, а пабы и рестораны будут ограничены обслуживанием только на открытом воздухе.

Financial Times сообщила, что Борису Джонсону был представлен ряд вариантов в рамках так называемого плана "C", начиная от "мягкого ограничения, чтобы подтолкнуть людей к необходимости соблюдения правил, вплоть до изоляции". Газета процитировала союзников премьер-министра, которые утверждают, что он хотел пойти по первому пути, но вынужден "реалистично относиться к угрозе распространения "омикрон"-варианта".

В документах Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) британского правительства, оказавшихся в распоряжении BBC, ученые советуют министрам незамедлительно принять более жесткие меры. Речь идет об ограничениях на коллективные встречи в помещениях и домохозяйствах. Эксперты также предостерегли чиновников от идеи перенести введение изоляции на 2022 год.

Между тем

Известный британский ученый не исключает до пяти тысяч ежедневных смертей в Альбионе от "омикрона" без введения дополнительных ограничений. Нил Фергюссон, профессор Имперского колледжа в Лондоне, который предсказал 500 тысяч смертей от коронавируса в первой волне без введения изоляции, заявил Daily Mail, что более жесткие ограничения необходимы "через неделю или две". В противном случае Британии угрожает критический рост госпитализаций и летальных исходов.