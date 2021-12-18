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Рубрика: В мире

Власти Нидерландов ввели жесткий карантин на новогодние праздники

Текст: Максим Макарычев
Нидерланды. Фото: AP Photo/Peter Dejong Нидерланды. Фото: AP Photo/Peter Dejong
Нидерланды. Фото: AP Photo/Peter Dejong

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в субботу, что в стране будет введен жесткий карантин с утра воскресенья, 19 декабря, чтобы попытаться ограничить рост заболеваний COVID-19 из-за омикрон-штамма.

Фото: AP Photo/Ronald Zak
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Все второстепенные магазины, рестораны, бары, кинотеатры, музеи и театры должны быть закрыты с воскресенья до 14 января, а школы должны уйти на каникулы как минимум до 9 января. Количество гостей, которые могут посещать другое домохозяйство, сокращается с четырех до двух, за исключением Рождества 25 декабря, сообщает Reuters. Рютте пояснил соотечественникам, что строгая изоляция неизбежна из-за распространения омикрон-варианта. Единственным исключением станут супермаркеты и аптеки.

Некоторые магазины 18 декабря в этой связи открылись раньше, чем обычно в субботу, и покупатели устремились в торговые районы в центр Гааги, опасаясь, что это может быть их последним шансом сделать покупки перед Рождеством. Перед парикмахерскими и магазинами образовывались длинные очереди.

Центр Роттердама оказался настолько переполнен, что администрация города призвала людей не приезжать в центральные районы, сообщает издание Tagesschau.

2021 год заканчивается драматически для десятков тысяч голландских предпринимателей. Они вынуждены закрываться в самое загруженное время года. Предпринимательские ассоциации VNO-NCW и MKB-Nederland заявили о сильном ударе для бизнеса, тем более что практически то же самое произошло примерно в это время в прошлом году, сообщает голландская газета Omroep Brabant. В бизнес-ассоциациях тем не менее понимают, что кабинет должен что-то делать, чтобы сдерживать распространяющийся штамм "омикрон". "Сообщения о новом варианте и его возможном влиянии на здравоохранение вызывают большую тревогу", - говорится в совместном заявлении ассоциаций.

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