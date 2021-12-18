ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины против коронавируса Covovax

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 17 декабря, одобрила экстренное использование Covovax, вакцины от коронавируса, разработанной институтом сывороток Индии (SII) в партнерстве с американской компанией Novavax.

Covovax - третья индийская вакцина, одобренная ВОЗ вслед за Covishield и Covaxin. Первая из них - это индийский вариант британского прививки AstraZeneca, который также разработан Институтом сыворотки, крупнейшим в мире производителем вакцин. Covaxin является первой местной вакциной против COVID-19 в Индии и была разработана компанией Bharat Biotech International Limited, расположенной в Хайдарабаде.

Covovax рассчитан на две дозы и является девятой вакциной в мире, получившей разрешение ВОЗ на применение в экстренных случаях. Тем не менее, DCGI, ведущий регулирующий орган в области лекарственных средств в Индии, еще не предоставил разрешение на использование Covovax в чрезвычайных ситуациях, сообщает Hindustan Times.