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18.12.2021 15:25
Рубрика: Культура

Выйдет фильм о детстве Майора Грома

Текст: Сусанна Альперина

Творческая команда, работавшая над фильмом "Майор Гром: Чумной доктор", объявила, что снимет часовую кинокартину о маленьком Игоре Громе и его отце Константине. Напомним, что фильм "Майор Гром: Чумной доктор" вышел на Кинопоиске в мае 2021 года и на протяжении четырех недель возглавлял топ просмотров видеосервиса.

Фото: Предоставлено Viasat
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Сценаристы Артем Габрелянов и Евгений Федотов описали один день из жизни маленького Игоря Грома. Местом действия фильма "Майор Гром: Трудное детство" станет альтернативный Санкт-Петербург девяностых, в котором сотрудники полиции Константин Гром и Федор Прокопенко пытаются найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис. В это время Игорь со своим другом Игнатом пробует заработать денег, ввязываясь в сомнительные авантюры.

Начало съемок запланировано на весну 2022 года, проект выйдет эксклюзивно на Кинопоиске. Ольга Филипук, директор по контенту медиасервисов Яндекса, продюсер проекта раскрывает планы. "Мы начинаем работу над часовым "спешлом", который планируем показать в начале 2023 года. Мы узнаем, откуда берет начало супергеройская природа Грома, как он стал таким, каким его увидели и полюбили зрители нашумевшего блокбастера. А в этом году - уже 27 декабря - на Кинопоиске выйдет расширенная версия фильма "Майор Гром: Чумной доктор", это более 20 минут нового материала - сцены и диалоги, не вошедшие в основную версию фильма", - говорит Филипук.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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