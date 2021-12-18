Вышел первый тизер финального сезона "Убивая Еву"

Несказанно прекрасная черная трагикомедия с элементами балагана и ведрами "клюквы" "Убивая Еву" заходит на четвертый, и, к сожалению, финальный свой сезон. По этому проводу BBC America и AMC представили на YouTube его красивый тизер. В нем все буквально горит огнем - разного рода памятные предметы из арсенала киллерши Оксаны "Вилланель" Астанковой, которую, напомним, очень замечательно играет Джоди Комер.

Премьеры придется мучительно подождать до 27 февраля.

В основе мероприятия - серия новелл британца Люка Дженнингса "Вилланель", выходивших в 2014-2016 годах и закончившихся феерией: в части "Одесса" Оксана натурально штурмует укрепленный украинский особняк (дальше не будем спойлерить, мы ж не звери).

После запуска шоу появились еще два романа-сиквела оригинальной истории, уже под брендом "Убивая Еву" - в 2019 и 2020 годах.