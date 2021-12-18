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18.12.2021 21:52
Рубрика: Власть

За сутки 85 военных вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 85 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте свыше 45,6 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 154,2 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Таких пациентов в Вооруженных силах стало меньше. Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 508 военных. У этих военнослужащих с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 769 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. 12 заболевших лечат гражданские медики. Еще 727 человек изолированы на дому.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Сообщается, что шесть инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У семи пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 36 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 204 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, 238 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 30,4 тысячи пациентов, из которых более 11,6 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 452 855 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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