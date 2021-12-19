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19.12.2021 10:27
Рубрика: В мире

Британский министр по делам Brexit объявил о своей отставке

Текст: Максим Макарычев

Кабинету министров британского премьера Бориса Джонсона был нанесен еще один серьезный удар. Лорд Дэвид Фрост, влиятельный политик, курировавший Brexit, уходит из правительства. Даунинг-стрит подтвердил отставку Фроста.

Фото: AFP/John MACDOUGALL
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Он был главным британским переговорщиком по Соглашению о выходе из состава ЕС и Протоколу Северной Ирландии, подписанными в январе 2020 года. В письме Джонсону лорд Фрост сказал, что, хотя "Brexit теперь безопасен", он "обеспокоен текущим направлением движения правительства".

The Mail on Sunday сообщила, что Фрост, запомнившийся жесткой позицией на переговорах с представителями Евросоюза, подал прошение об отставке около недели назад. Джонсон уговорил его остаться на посту до января. В своем письме лорд Фрост, присутствовавший на последнем заседании кабинета министров, сказал, что его отставка вступит в силу "незамедлительно", и заявил о своем желании видеть экономику "с низкими налогами". Источник издания сообщил, что Фрост не только отвергает новые правительственные ограничения, но и выступил против решения Джонсона сделать акцент на повышении налогов и цели достижения нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Фросту во время переговоров по Brexit пришлось пойти на уступки, поскольку британское правительство отказалось от требования не допустить того, чтобы Европейский суд был окончательным арбитром торговых правил в Северной Ирландии. Правительство Джонсона также отказалось от намерения привести в действие статью 16 соглашения о Brexit, которая приостанавливает часть торговой сделки, согласованной для Северной Ирландии.

Депутаты Консервативной партии уже предупредили премьер-министра, что ему придется восстановить контроль над правительством, чтобы "выжить в качестве лидера до следующих выборов". В последнее время Джонсон столкнулся с серией скандалов, связанных с нарушениями сотрудниками его аппарата правил изоляции, а также унизительным поражением на выборах на прошлой неделе, когда тори уступили свое многолетнее место в Северном Шропшире либерал-демократам.

Уход Фроста также является еще одним признаком того, что внутри партии тори имеются серьезные трещины, отмечает Guardian. Заместитель лидера лейбористов Анджела Райнер заявила, что "правительство Джонсона находится в полном хаосе в тот момент, когда стране грозят несколько неопределенных недель".

Бывший первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер назвала отставку Фроста "событием огромного масштаба". Представитель либерал-демократов по иностранным делам Лейла Моран заявила: "Крысы бегут с тонущего корабля Бориса Джонсона".

Известный депутат, ярый сторонник Brexit от консерваторов Эндрю Бриджен назвал уход Фроста "переломным моментом". Он сказал Times Radio, что это был "сокрушительный удар" для правительства и Джонсона, и предположил, что многие депутаты могут поставить вопрос о будущем премьер-министра перед Рождеством.

В мире Европа Великобритания Brexit: Выход Великобритании из Евросоюза

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