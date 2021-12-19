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19.12.2021 14:07
Рубрика: Культура

Будущий фильм "Вызов", снятый в космосе, назван "Прорывом года"

Текст: Сусанна Альперина
В Москве впервые состоялось торжественное награждение победителей Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. Торжественная церемония прошла в Концертном Зале "Зарядье". Она получилась очень стильной и современной и собрала людей не просто уважаемых и достойных, но таких, для которых творчество - не пустой звук. Режиссер-постановщик церемонии - он же ее соведущий - Максим Диденко рассказал, что специально принес из дома ковер и расстелил его на авансцене в "Зарядье", чтобы на нем "постояли лучшие люди страны". Марина Абрамова - директор "Роскультцентра", которая также вела церемонию, рассказала о значимости премии в наши дни, когда понятие креативных индустрий выходит на первый план. Подробнее расскажем о премии и мы.
Фото: Предоставлено Russia Creative Awards Фото: Предоставлено Russia Creative Awards
Фото: Предоставлено Russia Creative Awards

Как появилась идея сделать премию

Идея о запуске премии появилась на "Российской креативной неделе" (Russian Creative Week) - крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, два года подряд собирающем в московском Парке Горького сотни ведущих спикеров и тысячи гостей. Премия учреждена по совместной инициативе первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и лидеров креативного сообщества страны. Организаторы Премии - дирекция "Российской креативной недели" и АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. "Российская газета" - один из партнеров мероприятия.

Наталья Сергунина: Москва получила премию Russian Creative Awards как креативный регион года

Кто определил победителей

Награда вручалась в 10 кросс-индустриальных номинациях. На участие в Russian Creative Awards было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России. Отбор финалистов и формирование шорт-листа Премии проводил Экспертный совет, в который вошли более сотни признанных лидеров из различных креативных отраслей. Победителей Russian Creative Awards определило Большое жюри - 19 экспертов, в числе которых топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, государственных корпораций, СМИ, ведущие эксперты медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства, журналисты, лидеры изменений и популяризации креативных индустрий.

Какие люди стали лауреатами Победителями Russian Creative Awards

Назовем не только лауреатов, но и тех, кто вручал им награду - статуэтку в форме "семечки". По словам организаторов, "символизирующей метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса".

1. Корпорация "Ростех". Победитель в номинации "Меценат/Фонд года в сфере креативных индустрий". Награду вручал Теодор Курентзис, создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижер Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии, художественный руководитель Дягилевского фестиваля.

2. Фестиваль "Таврида.АРТ". Победитель в номинации "Новый культурный код". Награду вручал Александр Жаров, генеральный директор холдинга "Газпром-Медиа".

3. Елена Бунина, генеральный директор "Яндекса" в России. Победитель в номинации "Управленец года в сфере креативных индустрий". Награду вручал Сергей Степашин, президент Российского книжного союза.

4. Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Победитель в номинации "Коллаборация года". Награду вручала Светлана Чупшева, генеральный директор "Агентства стратегических инициатив" по продвижению новых проектов.

5. Александр Ус, сооснователь и креативный директор Sila Sveta. Победитель в номинации "Продюсер года в сфере креативных индустрий". Награду вручал Игорь М. Намаконов, Генеральный директор Федерации креативных индустрий.

6. Российское общество "Знание". Победитель в номинации "Образование в креативных индустриях". Приз получил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль. Награду вручал Григорий Заславский, ректор ГИТИСА.

7. Первый фильм, который снимался в космосе, - "Вызов". Победитель в номинации "Прорыв года в сфере креативных индустрий". Приз получил кинорежиссер, сценарист Клим Шипенко. Награду вручал Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам.

8. Open Innovations Startup Tour (НЛМК/Сколково). Победитель в номинации "Лучший креативный проект индустриального сектора". Приз получила генеральный директор АНО "Сколково Форум". Награду вручала Гульназ Кадырова, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

9. ГЭС-2. Победитель в номинации "Креативное пространство". Приз получил Олег Голоунин, генеральный директор ГЭС-2. Награду вручала Инна Баженова, издатель международного холдинга The Art Newspaper.

10. Город Москва. Победитель в номинации "Креативный регион года". Приз получила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы. Награду вручал Сергей Владиленович Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Все лауреаты смогут принять участие в акселераторе от ИРИ (Институт развития интернета), получат медиасопровождение от АНО "Национальные приоритеты" и партнеров Премии, а также возможность представить свои проекты в рамках "ЭКСПО-2021" в Дубае. Все победители Премии войдут в специальный сборник "Russian Creative Awards: лучшие среди равных", который будет распространяться на всех крупных мероприятиях в сфере креативных индустрий России.

Как была сделана церемония

Вручение победителям призовых статуэток сопровождалось театрализованным шоу мирового уровня. Перформанс был подготовлен творческим коллективом во главе с театральным режиссером и хореографом Максимом Диденко, дирижером Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna, балетмейстером Ильи Оши и поэтом Львом Рубинштейном, которые воплотили на сцене "энциклопедию" русской креативности.

Номинанты шорт-листа были представлены под классическую музыку балета "Жар-Птица" русского композитора Игоря Стравинского в исполнении оркестра musicAeterna. Содержательная часть была отработана через видеопрофайлы, субтитрированные в художественной форме. Видеохудожник Алан Мандельштам во время церемонии создал фильм о ее главных героях. Автором коротких произведений-титров стал Лев Рубинштейн.

Саундтрек для награждения победителей исполнял российский музыкант, композитор и диджей Антон Севидов (Tesla Boy). По завершении церемонии для всех финалистов и гостей Russian Creative Awards прозвучала песня "Темп" в исполнении Нино Нинидзе.

Как посмотреть церемонию тем, кто на нее не попал

Запись трансляции церемонии награждения победителей Russian Creative Awards доступна на сайте Премии и в официальном сообществе "ВКонтакте".

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