Будут ли выгодными банковские вклады после повышения ключевой ставки

Седьмое подряд повышение ключевой ставки Банком России открывает дорогу новому раунду роста средних ставок по банковским вкладам. Теперь они станут более привлекательными для сбережения, чем раньше, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Ставка по некоторым депозитам способна дойти до 9,5% уже до конца года, а в следующем году - превысить и 10%, допускают банкиры.

На последнем в этом году заседании совета директоров Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 8,5% годовых. Повышение ставки ЦБ фактически анонсировал заранее, другого выхода на фоне высокой инфляции и выросших до пятилетних максимумов инфляционных ожиданий людей и бизнеса у регулятора не было. По словам Набиуллиной, говорить о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока преждевременно: так, ЦБ не исключил, что при необходимости ставка может быть повышена на ближайших заседаниях Банка России (следующее будет 11 февраля). Впрочем, учитывая, что теперь реальная ставка впервые за долгое время перестала быть отрицательной (годовая инфляция в ноябре - 8,4%, в середине декабря - 8,1%), любое снижение инфляции будет автоматически ужесточать денежно-кредитную политику и без движения ключевой ставки. ЦБ по-прежнему рассчитывает, что инфляция к концу следующего года опустится до 4-4,5%, то есть достигнет цели Банка России. По итогам же этого года средний рост потребительских цен составит "плюс-минус 8%", признала Набиуллина.

Объясняя повышение ставки, ЦБ больше обычного уделил внимание рынку труда: с его стороны (помимо внутреннего спроса и роста инфляции в мире) тоже усилилось инфляционное давление. "Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на приток иностранной рабочей силы. Уровень безработицы обновил исторический минимум, а число вакансий находится на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда", - отметили в ЦБ.

"ЦБ сейчас более, чем раньше, озабочен инфляционным давлением со стороны рынка труда, на которое влияют структурные сдвиги после пандемии и дефицит рабочей силы, а также высокие инфляционные ожидания. По мнению Банка России, это создает условия для роста номинальных зарплат темпами, превышающими темпы роста производительности, что может привести к раскручиванию инфляционной спирали "зарплаты-цены", - комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

Это, пожалуй, один из главных негативных инфляционных сценариев, его Банк России точно не допустит, о чем не раз ранее говорила Набиуллина. Суть "инфляционной спирали" в том, что из-за повышенных инфляционных ожиданий на фоне разгона роста цен работники требуют повышения зарплат темпами, превышающими увеличение производительности труда. Компании в условиях дефицита трудовых ресурсов на это соглашаются. Рост зарплат работников увеличивает производственные издержки, которые организации закладывают в рост отпускных цен. В итоге рост зарплат и цен приобретает самоподдерживающийся характер, который так просто уже не остановить.

Банк России вопреки ожиданиям рынка допустил, что ключевая ставка может расти и дальше

Нынешние темпы роста цен еще три-четыре месяца будут держаться выше цели Банка России по инфляции, а ключевая ставка может остаться на уровне 8,5% до четвертого квартала 2022 года, допускают аналитики "ВТБ Капитала" Александр Исаков, Родион Латыпов, Егор Постолит и Елена Ахмедова. При этом в 2015-2016 годах, к которым относится предыдущий эпизод борьбы Банка России с инфляцией, основных источников дезинфляционного давления на цены было три: высокие реальные процентные ставки, способствовавшие откладыванию потребительских и инвестиционных расходов на более поздний срок, активное сокращение долговой нагрузки населения и ужесточение бюджетной политики, перечисляют они. "В 2021-2022 годах дезинфляция будет почти полностью обусловлена параметрами денежно-кредитной политики с высокими реальными процентными ставками, тогда как условия кредитования и бюджетная политика будут лишь в малой степени способствовать стабилизации цен. Проведение такой политики будет означать, что ценовое давление будет снижаться более постепенно, а процентные ставки будут оставаться повышенными в течение более длительного времени", - считают аналитики.

С одной стороны, это не лучшая новость для тех, кто планирует взять кредит: первые заявления о грядущем и довольно скором росте процентов по ипотеке и по потребкредитам уже появились, и нет сомнений, что они скоро станут реальностью. С другой стороны, конечно, не так быстро, как ставки по ссудам, но все же должны увеличиться ставки по вкладам. Помимо прочего, это может способствовать перетоку средств частных инвесторов с финансового рынка на банковские вклады, не исключает главный стратег "Атон" Александр Кудрин.

Впервые за долгое время часть розничных инвесторов может покинуть фондовый рынок и отнести деньги назад в банки

В начале декабря средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банках составляла 7,38% годовых. Максимальная же доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но еще до Нового года, с учетом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5% и более, прогнозирует начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин. "В 2022 году мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 8,5%, что окажет поддержку рынку депозитов и накопительных счетов: средние ставки по рублевым вкладам от года будут находиться на уровне 7,5-8% годовых, а максимальные значения с учетом дополнительных опций и акций могут превысить и 10%. При этом нужно учитывать, что они не будут представлены в качестве стандартных рыночных предложений. В некоторых банках реальная ставка по акционным продуктам может оказаться ниже заявленной с учетом дополнительных расходов вкладчика на подписки и сервисы", - рассказывает Степочкин.

Особое мнение

Борис Титов, Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей:

- Мы много раз говорили, что повышение ставки не приведет к снижению инфляции, а рост экономики может затормозить весьма существенно. Особенно сектора, связанные с производством, зависимые от заемного капитала. Использование устаревших рецептов в современных условиях просто не работает. Совершенно понятно, что "законы" экономики - это отнюдь не законы физики. Только за последние полвека определяющие факторы в экономике менялись минимум пару раз. Еще 15 лет назад в учебниках было написано именно так, но сейчас эти учебники безнадежно устарели.

Впрочем, даже в старых учебниках было определено, что инфляция не однородное явление. Бывает, допустим, не только инфляция спроса, но и инфляция издержек. В нашем случае инфляция спроса в основном зависит от спроса внешнего. Это рост мировых цен на зерно, металлы, нефть, газ и т.д. Тут бороться путем давления на спрос внутренний совершенно бесполезно. Более серьезное влияние на внутренние процессы у нас сегодня оказывает классическая инфляция издержек, когда рост цен определяет рост издержек производства.

Цены на металлы выросли на 20-30%, древесина подорожала на 100%, и по-прежнему растут в цене газ, электроэнергия, вода. И к этому всему мы еще добавляем рост стоимости денег. Средняя ставка кредита у нас уже 8-10 %, в то время как в США - 3,54%, Китае - 4,35%, даже в Малайзии - 3,9%. Да и налоговая нагрузка у нас выше - 45% от прибыли. Собственно, именно поэтому перманентное повышение ставки ЦБ у нас отнюдь не ведет к снижению уровня инфляции.

Кстати

Повышается необлагаемый налогом доход по вкладам

Декабрьское повышение ключевой ставки до 8,5% становится важным и для тех, кто будет платить в конце 2023 года налог с процентных доходов по банковским вкладам за 2022 год.

В России де-юре с 1 января 2021 года действует налогообложение процентов, полученных с банковских вкладов. Правда, этот налог еще никто не платил, впервые он будет уплачиваться владельцами вкладов в 2022 году по процентам, полученным за 2021 год. В этом плане здесь полная аналогия с механизмом уплаты имущественных налогов за квартиру, землю или машину. Схемы уплаты это тоже касается: банки будут передавать налоговикам данные по доходности вкладов, поэтому клиенту подавать декларацию не нужно. Федеральная налоговая служба (ФНС) сама пришлет уведомление плательщику, если доходы по его вкладам превысят необлагаемую базу. Останется только заплатить (в личном кабинете на сайте ФНС, в банке и т.д.) - до 1 декабря 2022 года.

Налог с процентов по вкладам - это налог на доходы физлиц (НФДЛ), он уплачивается по ставке 13%. Необлагаемая налогом база рассчитывается умножением суммы в 1 млн рублей на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января года, за который уплачивается налог.

1 января 2021 года ключевая ставка была 4,25%. Поэтому в конце 2022 года налог в 13% процентного дохода должны будут заплатить все те, у кого в 2021 году набежало процентов в сумме по всем имеющимся банковским вкладам более чем на 42 500 рублей. На 1 января 2022 года ключевая ставка окажется много выше - 8,5%, повысится и необлагаемая база для тех, кто будет платить налог на проценты в конце 2023 года за 2022 год. По указанной формуле налог будет взиматься уже с тех доходов по вкладам, которые превысят 85 000 рублей. Например, если за 2022 год вклады принесут доходность 100 000 рублей, то облагаемая база составит 100 000 минус 85 000: 15 000 рублей. 13% этой суммы - 1950 рублей, это и будет налогом на доходность в 100 000 рублей.