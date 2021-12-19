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Рубрика: Культура

"Царь Эдип" и "Простоквашино": кто получит премию правительства в области культуры

Текст: Инга Бугулова
Спектакль по пьесе Софокла "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Спектакль по пьесе Софокла "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Спектакль по пьесе Софокла "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Премия правительства в области культуры объявила лауреатов этого года - соответствующее распоряжение о присуждении подписал Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. В частности, наградят худрука Вахтанговского театра Римаса Туминаса, директора этого же театра Кирилла Крока, а также хореографа Бориса Эйфмана.

Фото: предоставлено Фондом "Национальное и культурное наследие"
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"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении в 2021 году премий Правительства в области культуры и за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. В списке лауреатов - режиссеры, аниматоры, педагоги, библиотекари, музейные работники, мастера народного творчества, а также театры из регионов", - говорится в сообщении.

За значительный вклад в развитие российской культуры премия присуждена Борису Эйфману (за создание инновационного учебно-творческого учреждения - Академии танца Бориса Эйфмана), а также Римасу Туминасу и Кириллу Кроку (за постановку на сцене Театра им. Вахтангова "Царь Эдип"). Заберет награду ГМИИ им. Пушкина - за создание молодежной музейной лаборатории "Пушкинский.Youth" премию получит начальник отдела по работе с молодежью и волонтерами музей Наталья Гомберг.

Отмечены и несколько творческих коллективов: создатели детского анимационного сериала "Простоквашино", телевизионной олимпиады для школьников "Умницы и умники", а также инновационного комплекса в Тульском государственном музее оружия. Все лауреаты получат по три миллиона рублей.

Также присуждены премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства, имени А.В.Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры, а также Премии Правительства за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Имена всех лауреатов можно посмотреть на сайте кабмина.

Культура Правительство

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