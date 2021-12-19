Новости

Глава Минздрава рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей 15:54
Биатлонистка Резцова стала третьей на этапе Кубка мира во Франции 15:52
Штамм "омикрон" стал доминирующим в Британии 15:47
Врач: Некоторые пациенты с ковидом в Москве теряли слух и зрение 15:44
Песков рассказал про эпидбезопасность Путина 15:37
Гинцбург объяснил, когда появится вакцина от коронавируса для детей с 6 лет 15:33
The Economist: Россия быстро заменит SWIFT своим аналогом 15:31
Собянин: На лечение пациента с COVID в Москве тратят около 240 тысяч рублей 15:28
Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками" 15:23
Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса 15:21
Песков: Путина гнетет статистика смертности от коронавируса в России 15:16
Гинцбург: "Спутник V" можно обновить за пару недель 15:12
Читатели WP раскритиковали высокомерное отношение НАТО к России 15:11
Роспотребнадзор изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации 15:11
Попова назвала условия для закрытия границ 14:48
Генсек НАТО выступил против проведения конференции с РФ о сферах влияния 14:42
Удар российских дронов-камикадзе по боевикам показали на видео 14:41
“Спутник V" могут поставить в страны Африки бесплатно 14:41
Синоптик предрек Москве самый холодный день с 1978 года 14:21
Мишустин подписал распоряжение о преобразовании издательства "Наука" 14:18
Минтруд подтвердил удвоение выплат медикам за работу в новогодние каникулы 13:33
Лавров встретится с главами МИД Южной Осетии и Абхазии 13:00
Порошенко призвал Киев первым отреагировать на предложения РФ о гарантиях безопасности 12:58
Ученые назвали еще один симптом рака поджелудочной железы 12:50
Корабль "Союз МС-20" готовится к расстыковке с МКС 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
19.12.2021 15:11
Рубрика: В мире

Читатели WP раскритиковали высокомерное отношение НАТО к России

Текст: Юрий Когалов

Журналисты The Washington Post посвятили статью предложениям Москвы по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Грушко: В случае отказа НАТО от договора РФ перейдет к созданию контругроз

В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток, "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности", не проводить учения за пределами границ альянса. Как отмечает издание, высокопоставленный чиновник администрации президента Джо Байдена уже заявил, что нецелесообразно проводить такие переговоры публично. В то же время он признал, что США не пойдут на компромиссы по ряду требований.

Читатели обратили внимание на высокомерное отношение США и НАТО к России.

"Россия ничем не провоцировала расширение НАТО на восток на начальном этапе. Расширение альянса на восток в начале 1990-х годов, по сути, развязало новую холодную войну в этом регионе", - обратил внимание комментатор под ником SvenDog.

"Соединенные Штаты, по сути, выстрелили себе в ногу, оттолкнув Россию. Запад сделал это, продолжая высокомерно расширять НАТО все дальше на восток, несмотря на возражения России", - написал Andrew Clifford, обратив внимание, что своими действиями альянс подтолкнул к укреплению стратегических отношений между РФ и Китаем.

"Если бы Запад действительно хотел нормальных и взаимовыгодных отношений с Россией, он бы прекратил попытки расширить НАТО на постсоветскую сферу", - заявил он.

"Многие комментаторы упускают главное. Соединенные Штаты отправляют оружие на Украину, подталкивая украинскую армию выступить против России, хотя сейчас крайне необходимо призывать все стороны к выполнению условий Минского соглашения - компромиссного решения, которое было выработано путем переговоров", - отметил KiwiJo.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Захарова ответила на слова Зеленского о "шлагбауме" на пути в НАТО

По его словам, поддерживая агрессивную политику Киева, Вашингтон создает очень опасную ситуацию, которая может вылиться в ядерную войну. Если же США смогут избежать участия в конфликте, они все равно потеряют лицо.

"Настало время сделать глубокий вдох, вспомнить о здравом смысле и вернуться к выполнению Минска-2. Если бы Соединенные Штаты решительно поддержали Минск-2, Украине пришлось бы выполнить его условия", - выразил уверенность комментатор.

"России не нужна Украина - самая бедная страна Европы, попрошайка, коррумпированная, разобщенная и экономически нежизнеспособная страна", - раскритиковал истерию вокруг возможного вторжения на Украину читатель под ником Palika. Как он обратил внимание, заявления об угрозах ничем не подкреплены кроме размытых снимков со спутника, на которых нет никаких отметок о месторасположении.

"Важно осознать следующее: США сейчас действуют грубо по-имперски. Особенно в отношении Украины, они действует так, как будто они единственная сверхдержава, имеющая право на свою "сферу влияния", - отметил SvenDog.

"Американцы слишком жадные люди. Ради "защиты" мира от России они поставили мир на порог Третьей мировой войны", - заявил со своей стороны Seluris a Russian.

В мире Международные организации НАТО Россия и НАТО Расширение НАТО

Главное сегодня

Песков убежден, что ВОЗ признает "Спутник V" в течение нескольких месяцев
Попова назвала условия для закрытия границ
Глава МИД Турции рассказал о попытках подрыва отношений Москвы и Анкары
Пожар на "Северной верфи" в Петербурге потушили спустя сутки
Вильфанд: Изменение климата в РФ приведет к волнам аномальной жары летом
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди