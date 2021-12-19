Читатели WP раскритиковали высокомерное отношение НАТО к России

Журналисты The Washington Post посвятили статью предложениям Москвы по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток, "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности", не проводить учения за пределами границ альянса. Как отмечает издание, высокопоставленный чиновник администрации президента Джо Байдена уже заявил, что нецелесообразно проводить такие переговоры публично. В то же время он признал, что США не пойдут на компромиссы по ряду требований.

Читатели обратили внимание на высокомерное отношение США и НАТО к России.

"Россия ничем не провоцировала расширение НАТО на восток на начальном этапе. Расширение альянса на восток в начале 1990-х годов, по сути, развязало новую холодную войну в этом регионе", - обратил внимание комментатор под ником SvenDog.

"Соединенные Штаты, по сути, выстрелили себе в ногу, оттолкнув Россию. Запад сделал это, продолжая высокомерно расширять НАТО все дальше на восток, несмотря на возражения России", - написал Andrew Clifford, обратив внимание, что своими действиями альянс подтолкнул к укреплению стратегических отношений между РФ и Китаем.

"Если бы Запад действительно хотел нормальных и взаимовыгодных отношений с Россией, он бы прекратил попытки расширить НАТО на постсоветскую сферу", - заявил он.

"Многие комментаторы упускают главное. Соединенные Штаты отправляют оружие на Украину, подталкивая украинскую армию выступить против России, хотя сейчас крайне необходимо призывать все стороны к выполнению условий Минского соглашения - компромиссного решения, которое было выработано путем переговоров", - отметил KiwiJo.

По его словам, поддерживая агрессивную политику Киева, Вашингтон создает очень опасную ситуацию, которая может вылиться в ядерную войну. Если же США смогут избежать участия в конфликте, они все равно потеряют лицо.

"Настало время сделать глубокий вдох, вспомнить о здравом смысле и вернуться к выполнению Минска-2. Если бы Соединенные Штаты решительно поддержали Минск-2, Украине пришлось бы выполнить его условия", - выразил уверенность комментатор.

"России не нужна Украина - самая бедная страна Европы, попрошайка, коррумпированная, разобщенная и экономически нежизнеспособная страна", - раскритиковал истерию вокруг возможного вторжения на Украину читатель под ником Palika. Как он обратил внимание, заявления об угрозах ничем не подкреплены кроме размытых снимков со спутника, на которых нет никаких отметок о месторасположении.

"Важно осознать следующее: США сейчас действуют грубо по-имперски. Особенно в отношении Украины, они действует так, как будто они единственная сверхдержава, имеющая право на свою "сферу влияния", - отметил SvenDog.

"Американцы слишком жадные люди. Ради "защиты" мира от России они поставили мир на порог Третьей мировой войны", - заявил со своей стороны Seluris a Russian.