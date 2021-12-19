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19.12.2021 22:31
Рубрика: Экономика

Что делать, если нет возможности платить по кредиту

Текст: Евгения Думанская
Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости

Уровень долговой нагрузки россиян достиг нового рекорда. Хотя в целом заемщики справляются с обязательствами, все же порой возникают ситуации, когда выплачивать кредит становится невозможно. Эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша рассказал, как быть в таком случае.

По мнению специалиста, прежде всего стоит признать проблему и проанализировать, в чем она заключается. Возможно, получится оптимизировать семейный бюджет, чтобы справляться с платежами. Кроме того, нужно изучить имеющиеся кредиты и понять, какие есть решения.

"Самое главное - не прятать голову в песок и начать разговаривать со своими кредиторами", - рассказал Кваша.

Оптимальным вариантом может стать объединение всех или большинства кредитов в один по максимально низкой ставке. Как отметил Кваша, некоторые банки предлагают такой вариант рефинансирования, даже если кредиты в разных организациях, но у клиента не должно быть просрочек по текущим обязательствам. Также можно взять один кредит, чтобы погасить все имеющиеся и получить удобный график платежей.

Как отметил эксперт, банки заинтересованы в том, чтобы договориться с заемщиком, поскольку сделка более выгодна, что "мертвые долги".

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"Несмотря на то, что рефинансирование - это право банка, а не обязанность, в преобладающем большинстве кредитные организации при сообщении заемщика о проблемах предлагают способы справиться с ситуацией", - рассказал Кваша в беседе с ТАСС.

Если договориться с банком не получается, можно подать заявление о банкротстве. Процедуру можно провести как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от обстоятельств. Как отметил эксперт, банкротство имеет много нюансов, которые важно учесть перед подачей заявления, чтобы рассчитать целесообразность процедуры. Для лиц, признанных банкротами действует ряд ограничений, а сам процесс сложный и довольно затратный.

Экономика Финансы Долги и кредиты Долги и коллекторы

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