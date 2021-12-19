"Детское Евровидение" выиграла представительница Армении

В Париже завершился главный детский песенный конкурс Европы. Победу в нем одержала 14-летняя представительница Армении Малена. Хотя в большинстве стран профессиональные жюри ставили на первое место певца из Франции. Казалось, что вся борьба еще впереди, но зрители так активно голосовали за Малену, что в итоге победила она - с общими 224 баллами. 12-летняя россиянка Татьяна Меженцева - седьмая.

Уже какой год на "Детском Евровидении" побеждают совсем не детские, а взрослые песни. Вот и шлягер Малены Qami, qami, особенно впечатливший качеством звука, креативной электроникой и использованием этно-мотивов - именно такой.

Вряд ли потом дети будут петь его на утренниках или в детских садах, а вот на дискотеках он скоро вполне может появиться. Хотя хочется от "Детского Евровидения" все-таки не только открытия юных талантов, но и новых песен именно для детей.

В этом жанре, как известно, давно уже дефицит. Добрые детские песенки уровня "Антошка" или "Песня крокодила Гены" давно стали раритетом не только у нас в стране, но и в Европе в целом.

Отрыв между первым и вторым местом с другими участниками оказался внушительным.

У Польши, ставшей второй, 218 баллов, у Франции - 187...

Ну, а Татьяна Меженцева оказалась лишь седьмой - у нее 124 балла.

При этом зрители в зале активно приветствовали и подбадривали нашу певицу, полностью переделавшую свой концертный номер. На национальном отборе она запевала сидя на большой игрушечной зебре, в Париже - уже каталась со сверстницами на велосипедах. Лихо и весело, приветливо при этом улыбалась. Но это, увы, тоже не помогло...

Чуть выше Украина - у нее 125.

На восьмом месте Казахстан - 121…

А последними, 19-ми, финишировали Нидерланды - всего 43 балла.

Кстати

Следующий конкурс "Детское Евровидение", благодаря победе Малены, пройдет в 2022 году в Армении.