Диетолог разоблачила популярный миф худеющих

Вареные овощи - морковь, картофель и свекла - вопреки расхожему мифу вполне допустимы в питании худеющих. Об этом в своем Instagram написала столичный диетолог, преподаватель Московского института психоанализа Анна Мелехина.

"Многие считают, что при снижении веса нельзя есть эти овощи, так как крахмалистые, - отмечает специалист. - Рецепт винегрета разрушает этот миф".

Отварные овощи для "правильного" новогоднего салата нужно остудить в холодильнике, а потом смешать с полезной заправкой. Есть два полезных варианта: смесь двух столовых ложек оливкового масла и чайной ложки зернистой горчицы, либо можно смешать масло с бальзамическим уксусом.

Ранее специалисты в области диетологии призвали воздержаться от алкоголя за новогодним столом: эксперты полагают, что именно спиртное является основным источником ненужных калорий.