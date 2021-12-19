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Рубрика: Общество

Диетолог развеяла миф о пользе каши с молоком и мяса с картошкой

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С мясом нежелательно есть хлеб и картофель, ничего полезного не принесет сочетание кефира с хлебом, булки с вареньем и даже каши с молоком, считает врач-специалист по здоровому питанию Екатерина Муравская. В интервью РИА Новости она объяснила, почему.

Фото: iStock
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Дело в том, что система пищеварения должна правильно работать. И чтобы в этой работе не было сбоев, нужно учитывать, что каждый продукт перерабатывается с разной скоростью, и для усвояемости каждого требуются свои ферменты. Желудочный сок для переваривания неодинаковой пищи выделяется по-разному. Так, переработка белка требует кислой среды, а углеводов - наоборот, щелочной.

Поэтому когда человек одновременно принимает пишу, богатую крахмалом - тот же хлеб или картофель, то белковая пища (мясо) только навредит.

Получается, один вид пищи переварился и готов к всасыванию, а другой - не может из-за недостатка ферментов. В теплой среде желудка он не будет находиться в целостном виде, начинается процесс гниения и брожения. Процесс пищеварения нарушается, пища не усваивается и полезные вещества из нее не могут поступить в кровь. А из-за начавшихся нежелательных процессов гниения образуются токсины - они ведут к различным неприятным ощущениям, а в итоге и к заболеваниям ЖКТ.

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