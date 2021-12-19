Друзья и поклонники Айтматова вспомнили "московские страницы" его жизни

Чингиз Айтматов, блистательный писатель с мировым именем - в первых строках мировых рейтингов чтения и книгоиздания. На приуроченной ко дню рождения писателя конференции "Московские страницы жизни писателя" прозвучало, со ссылкой на данные ЮНЕСКО, что он чуть ли не самый читаемый после Шекспира и Льва Толстого автор.

Загадку этого успеха разгадывали его близкие друзья, решившие перелистать "московские страницы" его биографии.

Когда сошлись Восток и Запад

Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат задала разговору о Чингизе Айтматове большой формат, предложив собрать в в будущем году знаменитое детище Айтматова - Иссык-кульский форум - в Москве.

А председатель комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений (на чьей площадке проходила посвященная Айтматову конференция) Владимир Зорин напомнил о самом важном контексте разговора об Айтматове - изучении в Киргизии русского языка. Значимость и уважение к нему сегодня охотно декларируются на всех форумах, но, по словам Зорина, сейчас нужны не декларации, а четкая правовая и институциональная поддержка русского языка на бывшем постсоветском пространстве.

Это особенно актуально, если вспомнить, что Чингиз Айтматов писал и на киргизском, и на русском.

Режиссер Григорий Нахепетов показал на конференции трейлер своего документального фильма "Дни и века Чингиза Айтматова", в котором он рассказывает о писателе, как о человеке, бросившем вызов знаменитым словам Киплинга "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись". Айтматов - человек и Востока, и Запада одновременно, "сын Евразии" любят подчеркивать сторонник евразийских идей. И действительно, Айтматову удалось завоевать своим словом большую территорию, чем Чингисхану и Тамерлану оружием. Его многоязычная читательская империя простирается сегодня от Пекина до Нью-Йорка.

Окно комнаты, где он написал Джамилю

К московскому разговору об Айтматове присоединился онлайн известный казахский поэт Олжас Сулейменов, предложивший к превосходным эпитетам, которыми мы часто награждаем творчество Айтматова, добавить анализ "того, что произошло с нашей литературой за последние 30 лет". Возражая коллеге, назвавшему Айтматова "пионером независимости Кыргызстана", Сулейменов сказал: "Мы 30 лет не встречаемся с писателями Киргизии, а раньше ездили друг к другу каждый год. Такая независимость быстро превращается в одиночество". И заканчивается по сути режимом "самоизоляции" культур и народов. Настало время искать взаимозависимость, считает Олжас Сулейменов. И Чингиз Айтматов, над книгами которого плачут и смеются во всем мире, один из проводников в этом деле.

Искусствовед и критик Андрей Золотов, друживший с Айтматовым, вернул в воспоминания о нем ноту неформального, личного настроения. Каждая деталь в них была говорящей - от предпочтения архи-скромного китайского ресторанчика в Брюсселе, куда Айтматов ходил и где его очень любили, до полного молчания, которым встретили работники киргизского посольства в Брюсселе слова Золотова о счастье работать вместе с великим Айтматовым. Увы, это были времена президента Бакиева, когда Айтматова даже не оповестили о том, что на его место назначен новой посол, а его вещи при отъезде подвергли унизительному досмотру…

Андрей Золотов вспоминал, как Айтматов показывал ему окно комнаты, где он закончил писать "Джамилю" и потом ходил, вдохновенный, по ночному бульвару. Как мог неожиданно позвонить и спросить "Тебе плохо?", тогда, когда ему в самом деле было очень плохо. Его сверчувственность, нежность к природе, его размышления о том, не остаться ли ему жить в Москве - добавляют неожиданные краски в его привычный многим портрет. Как и его смерть, и запомнившиеся провожавшим его друзьям киргизские матери, поднимавшие из-за высоких заборов на руках маленьких детей, когда кортеж с гробом писателя уезжал в горы…

Сегодня в Москве не хватает мемориальной доски писателю, считает Андрей Золотов. Хотя бы на доме, в котором он закончил писать "Джамилю".

Прогулки до дачи Евтушенко и дальше

О трех переделкинских ближних (до дачи Окуджавы) и дальних (до дачи Евтушенко) маршрутах писательских прогулок с Айтматовым и о том, как он принимал у себя дома Габриэля Гарсиа Маркеса и Тонино Гуэрра, вспоминал киргизский и российский писатель Муса Мураталиев.

О 15 годах жизни в Москве, выдающейся общественной деятельности, работе в жюри писательских и театральных премий, о том, что на сценах российских театров сегодня идут около 100 спектаклей по произведениям Чингиза Айтматова, о постановке "Материнского поля" в театре им. Пушкина рассказал писатель и поэт Максатбек Гапыров, призвав провести в год 95-летия писателя евразийский театральный фестиваль.

Скульптор Тамила Маматова поделилась с участниками конференциями необычными деталями истории создания памятника Чингизу Айтматову ("Я больше года строила каркас, мне не хватало железа и дерева, очень боялась, чтобы под тяжестью памятника не провалился пол, у меня не было возможности взглянуть на работу издалека"), и о пожаре, к счастью, пощадившем кабинет с памятником Айтматову.

Поэт и публицист Ахмед Абулов вспомнил, как еще школьником начал читать Айтматова, как перечитывал "И дольше века длится день" - два раза на азербайджанском языке, и один раз на русском. Напомнив о драматизме личной судьбы Айтматова, сына репрессированного, казненного отца, и отозвавшись о грубом отношении к Айтматову во времена Бакиева ("Невежде ценить величий не суждено"), он призвал к учреждению премии имени Чингиза Айтматова за достижения в области гуманизма и гуманитарности.

Фархот Уфтаджалилов, президент международного благотворительного фонда Чингиза Айтматова "Диалог без границ" напомнил, что творческим достижениями Чингиза Айтматова может гордиться не только киргизский, но и все тюркские народы, что Айтматов не раз защищал честь и достоинство узбекского народа и называл Узбекистан "колыбелью культуры". А почти крылатые слова, сказанные об Айтматове Расулом Гамзатовым " Мой именитый полуевропеец, Мой знаменитый полуазиат" сегодня знают почти все.

Директор Академии Айтматова в Лондоне Рахима Абдувалиева рассказала о знакомстве с творчеством писателя немецких и английских читателей, и о том, как студенты, специализирующиеся на тюркских языках, учат киргизский язык по рассказу Айтматова "Солдатенок" .

Поэт Надырбек Алымбеков, много общавшийся с Айтматовым после его возвращения из Брюсселя, рассказывал о тайнах его характера, особенностях поведения и способности молчать тогда, когда другие бросаются оправдываться. Он не умел водить машину, не владел компьютером, не знал никаких языков, кроме киргизского и русского. И любил писать от руки. И был великим сыном своей и нашей земли.