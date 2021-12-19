Экономист: Что испортит отпуск в 2022 году и каким будет курс рубля

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% и объявила о новом сокращении выкупа активов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг тоже сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на отметке минус 0,5%. ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%. И будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

А в пятницу поднял ключевую ставку Банк России - до 8,5%.

Специально для "Российской газеты" преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, как заседания ведущих мировых центробанков скажется на рубле. А также дал советы тем, кто соберется в отпуск в 2022 году:

- Доллар активно дешевеет к евро после заседаний регуляторов по ставке. В этой ситуации укрепление американской и европейской валют будет оказывать давление на российский рубль.

Цены на нефть снизились на 2% на фоне опасений о снижении спроса в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон". Это настораживает мировую экономику и опосредованно влияет на рубль, поскольку может изменить сроки повышения ставок ФРС и ЕЦБ.

Сейчас определяющее значение играют геополитические факторы, которые в настоящее время неблагоприятны для российской валюты. Страны ЕС продлили на полгода санкции против России. США и страны НАТО рассматривают российские предложения по деэскалации внешнеполитической обстановки. Однако, судя по отзывам, не все они могут быть приняты.

Поддержку российской валюте оказывает жесткая позиция Банка России и недавнее повышение ключевой ставки. Однако геополитика пока перевешивает экономику.

Ожидаем, что до конца декабря рубль будет торговаться в диапазоне 72-74 к доллару и 82-84 - к евро. В первой половине 2022 года курс доллара составит 70-72 рубля, курс евро - 82-83 рубля.

Что может испортить отпуск в 2022 году

Валерий Корнейчук: Сейчас многие граждане планируют свой отпуск на новогодние праздники и летнее время 2022 года. И у многих возникает вопрос: когда лучше оплатить тур, чтобы сэкономить. Так как стоимость зарубежной поездки зависит от разницы в курсах валют. Например, путевка в Европу - от курса евро к рублю. Чем сильнее рубль укрепляется к "европейцу", тем дешевле стоит тур.

Что касается новогодних поездок, то здесь можно воспользоваться только "горящими предложениями" с учетом ковидных ограничений и процедур прохождения ПЦР- тестирования.

В этой ситуации каких-либо выигрышей от курсовой разницы в покупке тура при конвертации его стоимости в валюте по рублевому курсу говорить не приходится. Курс конвертации определяется Банком России на день проведения валютной операции и комиссии банка.

К слову, туры в Турцию и авиабилеты вряд ли подешевеют из-за падения турецкой лиры, поскольку все расчеты производятся в долларах и евро. Граждане могут сэкономить только на сувенирах и фруктах.

Теперь что касается заблаговременного приобретения зарубежных туров и влияния на их стоимость курсов валют. Риски, связанные с возможными ограничениями из-за пандемии в стране пребывания, несоизмеримо больше той выгоды, которую вы можете получить от курсовой разницы при ранней либо поздней покупке тура. Эти риски являются определяющими при принятии решения о зарубежной поездке.

Пандемия своей непредсказуемостью сломала все устойчивые традиции и закономерности в этой сфере. Поэтому, не исключая возможности заблаговременного приобретения зарубежного тура, мы считаем целесообразным следующий алгоритм действий по его приобретению на летний период 2022 года.

Цена тура включает: перелет, отель, трансфер, медицинская страховка. Приобретение туров через туроператора несет риски возникновения невозврата как денег за билеты, так и платы за проживание и туристическое обслуживание.

Хотя, если из-за коронавируса туры в страну вашего отдыха отменят, туроператор все-таки обязан вернуть вам деньги. Но, скорее всего, вам придется обращаться в суд. И следует помнить, что на сегодня сумма долгов туристических компаний перед туристами за 2020-2021 годы уже составляет 28 млрд рублей. Также Госдума 17 декабря приняла закон об отсрочке по возврату денег клиентам за несостоявшиеся из-за пандемии туры еще на год - до 31 декабря 2022 года.

Туроператор вполне может предложить вам другую страну для отдыха, но предварительно, скорее всего, поднимет стоимость поездки. И вам придется доплачивать.

В этой связи мы рекомендуем начинать покупку билета на путешествие самостоятельно и заблаговременно. Приобретайте только возвратные билеты, чтобы в случае введения коронавирусных ограничений их можно было вернуть. Они сейчас продаются со значительной скидкой.

Ближе к дате поездки самостоятельно подберите отель и забронируйте его. Отель всегда можно поменять и вернуть средства за его бронирование. Ближе к началу отпуска также можно оговорить страховку со страховой компанией и трансфер. Это вам по силам.

В этом случае путешествие станет для Вас приятным и хорошо спланированным отдыхом.