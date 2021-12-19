Экс-сотрудник ЦРУ призвал перестать воспринимать Россию как "империю зла"

Мировоззрение американских политиков устарело, несмотря на то, что "холодная война" давно окончена, США продолжают воспринимать Россию как "империю зла", а себя - "воплощением добродетели". Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

По его словам, происходящее вокруг Украины напоминает противостояние между США и СССР. Тогда сам Вайсберг, как и многие его коллеги, был готов "посвятить себя уничтожению КГБ и - в более широком смысле - советского голиафа".

Как признается экс-сотрудник ЦРУ, во многом это было обусловлено антисоветской пропагандой, даже сейчас многие находятся под ее влиянием.

"В школе мы прятались под партами, чтобы подготовиться к советской ядерной атаке, и читали учебники, в которых упускался тот факт, что наш противник в "холодной войне" выполнил львиную долю работы - и понес чрезвычайно непропорционально высокую долю потерь - в разгроме нацистов", - пишет бывший шпион.

Особо он отметил роль СМИ в создании антисоветских настроений, СССР назывался злом, что автоматически дело Соединенные Штаты хорошими. Сам Вайсберг лишь спустя много лет понял, насколько упрощенными были его взгляды на "империю зла".

"В академических кругах после распада Советского Союза процветали более сложные и тонкие взгляды на советскую историю и политику. Поток новых идей и перспектив, исходящих из постсоветской России, серьезно поставил под сомнение старые представления о вопросах, от сталинизма до роли советской прессы", - отметил экс-сотрудник ЦРУ.

По его словам, уже давно пора пересмотреть представления об СССР. Однако Соединенные Штаты застряли в далеком прошлом, перенеся те представления на Россию и ее президента Владимира Путина.

"Вместо того, чтобы попытаться понять точку зрения Путина, мы воспринимаем его как злобную силу, которая нападает на нашу страну, используя пропаганду и ложь, чтобы настроить наших граждан друг против друга", - отметил Вайсберг.

Как он напомнил, когда Путин стал президентом России, он был открыт для Запада, в первые его годы президентства он стремился укрепить экономику РФ за счет торговли с Западом.

"И что, пожалуй, наиболее убедительно, Путин открыто поддержал США после 11 сентября, предложив использовать российское воздушное пространство и молчаливо согласившись на создание американских военных баз в Средней Азии", - отметил экс-сотрудник американской разведки.

Однако в течение нескольких лет США пытались полностью интегрировать некоторые бывшие советские республики в состав западных стран, в результате Латвия, Литва и Эстония вступили в НАТО, организацию, специально посвященную борьбе с Москвой. Была создана система ПРО в Европе, введены санкции против ряда россиян.

"Независимо от того, считаете ли вы эти шаги оправданными или нет, все они были агрессивными действиями, которые разумный человек - или государство - мог счесть угрозой", - отметил Вайсберг.

"Мы сыграли значительную роль в разжигании вражды между нашими двумя странами", - признал экс-сотрудник ЦРУ.

По его мнению, теперь необходимо исправить сложившуюся ситуацию.