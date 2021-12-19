Эксперт спрогнозировал, случится ли резкий рост цен в следующем году

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский рассказал, будут ли расти цены в 2022 году. По его словам, резкого роста ждать не стоит, сообщает агентство "Прайм".

Финансист считает, что стоимость товаров и сырья и так находится сейчас на локальных максимумах.

При этом Сосновский отметил, что в 2022 году инфляция может перейти на сферу услуг. По его словам, если в следующем году сфера услуг заработает на допандемийном уровне, то часть капитала перетечет туда. Поскольку же за время пандемии предложений на этом рынке стало меньше, а спрос практически не изменился, то это может привести к инфляции, объяснил финансист.

"Однако все эти выкладки верны только в случае успокоения ситуации с коронавирусом", - подчеркнул Григорий Сосновский.