Facebook выплатил 17 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент

За отказ удалить запрещенный контент корпорация Facebook выплатила 17 млн рублей штрафа. Как следует из банка данных Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время исполнительное производство в ее отношении закрыто.

Аналитики предсказали уход молодежи из Facebook в 2022 году Как сообщает ТАСС, сейчас исполнительные производства в отношении Facebook в банке данных ФССП отсутствуют. Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили посты с призывами участвовать в несанкционированных акциях с февраля 2021 года. Ряд крупных зарубежных компаний за отказ удалить запрещенный контент неоднократно привлекались к административной ответственности.