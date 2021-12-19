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19.12.2021 21:34
Рубрика: Общество

Фармацевт предупредила об опасности популярных лекарств

Текст: Евгения Думанская
Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости

Обезболивающие препараты на основе кодеина опасны для здоровья и могут применяться только по назначению врача, предостерегла фармацевт Джулия Геррини.

Фото: iStock
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В беседе с изданием Express она отметила, что кодеин является сильнодействующим веществом и при бесконтрольном применении может привести к повреждению почек, печени, вызвать развитие зависимости, а также психические проблемы.

В Великобритании обезболивающие на основе кодеина продаются без рецепта, что формирует у покупателей ложное мнение об их полной безопасности, однако, как отметила фармацевт, любые лекарства должны применяться только под контролем врача. В России препараты, в которых содержится кодеин, продают только по рецепту.

Также Геррини призвала тех, кто принимает болеутоляющие по назначению врача и замечает, что эффект от рекомендованной дозы стал хуже, обратиться за новыми рекомендациями. Врач может посоветовать другой препарат или скорректировать дозировку.

Общество Здоровье

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