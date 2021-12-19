Новости

Московское метро перенесло открытие "Рижской" на 2022 год 00:56
Названы регионы России с самым доступным для населения бензином 00:50
Возвращающийся на Землю экипаж перешел с МКС на борт "Союза МС-20" 00:15
В Швеции начали вживлять в тело человека чипы с ковид-паспортами 19.12.2021
Гарвард перейдет на онлайн-обучение из-за коронавируса 19.12.2021
Подозреваемого в убийстве двух женщин задержали в Москве 19.12.2021
Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки в период локдауна 19.12.2021
Попова рассказала о самом длительном случае заболевания коронавирусом 19.12.2021
Все регистрационные подразделения ГИБДД будут работать 20 декабря 19.12.2021
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Москве 19.12.2021
Подозреваемого в убийстве двух женщин разыскивают в Москве 19.12.2021
В Петербурге полицейский пострадал в аварии с BMW 19.12.2021
Более 454 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию 19.12.2021
Из шахты имени Рубана в Кузбассе после аварии вывели всех горняков 19.12.2021
Шампанское из РФ обошло на конкурсе знаменитого производителя из Франции 19.12.2021
Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили из-за ЧП 19.12.2021
Иммунолог заявила о росте заболеваемости холодовой аллергией 19.12.2021
В США конгрессмены разругались из-за санкций против "Северного потока-2" 19.12.2021
Техас решил отгородится от Мексики без помощи Вашингтона 19.12.2021
Из шахты в Кузбассе после аварии эвакуировали 120 горняков 19.12.2021
В Кузбассе произошел пожар на шахте, где находились 128 горняков 19.12.2021
Более 60% россиян старшего возраста вакцинировались от коронавируса 19.12.2021
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков 19.12.2021
В ближайшие часы в Москве начнется сильное похолодание 19.12.2021
НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе 19.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
19.12.2021 23:46
Рубрика: В мире

Гарвард перейдет на онлайн-обучение из-за коронавируса

Текст: Максим Макарычев

Гарвардский университет объявил, что вернется к дистанционному обучению в первые несколько недель 2022 года в связи с опасностью стремительного распространения "омикрон"-варианта коронавируса.

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости
Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки в период локдауна

Администрация заведения сообщила студентам и сотрудникам, что в первые три недели января оно вернется к онлайн-обучению из-за роста числа случае заражения коронавирусной инфекцией как в местном масштабе, так и во всем мире. "Эксперты в области общественного здравоохранения ожидают, что рост числа случаев COVID-19 продолжится из-за варианта "омикрон", который, как мы теперь знаем, присутствует в нашем кампусном сообществе", - заявили в университете.

По данным ежедневной студенческой газеты The Harvard Crimson, на прошлой неделе в Гарварде было зафиксировано самое большое количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за почти два года с начала пандемии. Как сообщает Crimson, руководство университета заявило, что "серьезно рассматривает возможность использования бустерных доз". Корнельский университет, также входящий в Лигу Плюща, ассоциацию восьми самых престижных университетов США и кузницу американской элиты, на прошлой неделе перешел на онлайн-обучение после всплеска случаев заболевания коронавирусом в кампусе. Образцы, протестированные в университете, выявили признаки наличия в них "омикрон"-варианта.

Ожидается, что во вторник президент США Джо Байден обратится к нации и расскажет о новых шагах, которые его администрация предпринимает для борьбы с "омикрон"-штаммом, сообщает NBC News.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков убежден, что ВОЗ признает "Спутник V" в течение нескольких месяцев
Попова назвала условия для закрытия границ
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков
Удар российских дронов-камикадзе по боевикам показали на видео
Глава МИД Турции рассказал о попытках подрыва отношений Москвы и Анкары
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди