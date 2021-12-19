Гарвард перейдет на онлайн-обучение из-за коронавируса

Гарвардский университет объявил, что вернется к дистанционному обучению в первые несколько недель 2022 года в связи с опасностью стремительного распространения "омикрон"-варианта коронавируса.

Администрация заведения сообщила студентам и сотрудникам, что в первые три недели января оно вернется к онлайн-обучению из-за роста числа случае заражения коронавирусной инфекцией как в местном масштабе, так и во всем мире. "Эксперты в области общественного здравоохранения ожидают, что рост числа случаев COVID-19 продолжится из-за варианта "омикрон", который, как мы теперь знаем, присутствует в нашем кампусном сообществе", - заявили в университете.

По данным ежедневной студенческой газеты The Harvard Crimson, на прошлой неделе в Гарварде было зафиксировано самое большое количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за почти два года с начала пандемии. Как сообщает Crimson, руководство университета заявило, что "серьезно рассматривает возможность использования бустерных доз". Корнельский университет, также входящий в Лигу Плюща, ассоциацию восьми самых престижных университетов США и кузницу американской элиты, на прошлой неделе перешел на онлайн-обучение после всплеска случаев заболевания коронавирусом в кампусе. Образцы, протестированные в университете, выявили признаки наличия в них "омикрон"-варианта.

Ожидается, что во вторник президент США Джо Байден обратится к нации и расскажет о новых шагах, которые его администрация предпринимает для борьбы с "омикрон"-штаммом, сообщает NBC News.