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19.12.2021 17:37
Рубрика: Власть

ГД начала сбор отзывов на проект, увеличивающий штрафы для зацеперов

Текст: Владислав Куликов
Госдума отправила в рассылку для сбора отзывов проект поправок в КоАП, увеличивающий от двадцати до сорока раз штрафы для зацеперов, любителей сорвать стоп-кран без необходимости и тому подобных нарушителей на транспорте.

Каждый год в полицию доставляется несколько сотен подростков за езду снаружи поездов. Некоторые "поездки без правил" заканчиваются травмами или гибелью молодых экстремалов. Гибнут и взрослые.

Фото: photoxpress
Почему штрафы за нарушения ПДД не назначают в зависимости от доходов нарушителя

А в последнее время малолетние недоумки переключили внимание и на трамваи. Недавно в Нижнем Новгороде резонанс вызвало видео: двое подростков катались, зацепившись за трамвай. В Новосибирске такой же трюк пыталась провернуть еще одна хулиганская парочка. Но один из подростков не удержался, и ему пришлось бежать вдогонку за трамваем и своим другом.

Все это не только глупые, но и опасные игры. Но как сделать, чтобы отбить желание у несмышленых малолеток запрыгивать куда не следует? Сегодня в КоАП за все подобные пассажирские выходки грозит штраф... в 100 рублей. Это не так чтобы очень много. Потому уже достаточно давно говорится о том, что санкции для зацеперов, а именно они - первые и главные "клиенты" данной статьи КоАП, надо бы увеличить.

Законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов и одним из сенаторов, усиливает наказание. Нарушителям будут грозить штрафы на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. Санкции предусмотрены за посадку или высадку на ходу поезда, проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, самовольный проезд в грузовом отсеке. Распространяется штрафное предложение и на срыв стоп-крана без необходимости.

За "поездки без правил" нарушителям будут грозить административные штрафы от 2 до 4 тысяч рублей

Железнодорожники не пускают посторонних на крыши вагонов не из вредности - это вопрос жизни и смерти. Например, летом на крыше электрички Монино - Москва нашли тело молодого человека. Юноша решил прокатиться с ветерком, но коснулся контактной сети и получил удар током. На конечную станцию прибыл уже труп.

Строгие санкции должны пугать и тем спасать жизни. Несколько лет назад были приняты поправки в УК: появилась статья 267.1 "Действия, угрожающие безопасности транспортных средств". Как в свое время особо объясняли эксперты, в теории под нее подпадают и зацеперы. Однако, по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, по этой статье за год был осужден лишь один человек. Проще применять к нарушителям в аналогичных ситуациях КоАП.

Рассматриваемая Госдумой инициатива уже была поддержана правительством. Один из авторов законопроекта сенатор Ирина Рукавишникова надеется, что предлагаемые меры позволят остановить резкий рост количества несчастных случаев, происходящих с зацеперами. Серьезные штрафы призваны стать заградительным барьером.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума Административное законодательство Законопроекты и комментарии

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