Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"

Также Александр Гинцбург рассказал, что использование назальной вакцины исключает возможность переноса инфекции, что дает большое преимущество в плане популяционного иммунитета.

"Человек, который вакцинировался интраназально, он никогда не будет переносчиком данной инфекции. Человек, который вакцинировался в результате укола, не заболеет, но на своей слизистой он может перенести вирус, и, попадая в окружение невакцинированных людей, если он кашлянет, чихнет - он выделит этот вирус, и окружающие могут заболеть", - сказал ученый.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация защищают от "омикрона".