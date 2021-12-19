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Рубрика: В мире

Глава МИД Турции рассказал о попытках подрыва отношений Москвы и Анкары

Текст: Юрий Когалов
Организаторы убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова стремились разрушить дружбу между двумя странами, но их планы провалились, Москва и Анкара не попали в эту ловушку. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

"Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу. Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить нашей дружбе, были разочарованы", - отметил министр.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По его словам, Карлов сыграл важную роль в поддержании российско-турецких отношений в непростой период (уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии и гибели пилота они были фактически заморожены). "За время своего пребывания в должности он проявил себя как уважаемый дипломат, которого любили в дипломатическом сообществе", - напомнил Чавушоглу, добавив, что гибель Карлова глубоко опечалила турецкий народ.

Как подчеркнул глава МИД Турции, нападение на российского посла ровно пять лет назад было террористическим актом. По его мнению, "терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка".

"Террористическое нападение на посла Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество . Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них", - добавил Чавушоглу.

Как обратил внимание министр, отношения между РФ и Турцией в последние годы динамично развиваются как на двустороннем, так и на региональном уровне. "Они поступательно развиваются в торговле, энергетике, туризме, культуре и других сферах. Наши связи в торговле и туризме на фоне последствий пандемии быстро восстанавливаются", - отметил Чавушоглу, добавив, что торговый оборот двух стран приблизится к 30 миллиардам долларов.

"Мы находимся в тесном диалоге с Россией по региональным вопросам . Даже там, где у нас разные подходы, мы решаем вопросы на основе ответственной позиции, которая ставит во главу угла мир и благополучие в нашем регионе", - заявил турецкий министр.

В мире Ближний Восток Турция Российско-турецкие отношения

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