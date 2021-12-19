Граждан будут удалять с процесса за скандалы в зале суда

Новости

Техас решил отгородится от Мексики без помощи Вашингтона 18:40
Из шахты в Кузбассе после аварии эвакуировали 120 горняков 18:38
В Кузбассе произошел пожар на шахте, где находились 128 горняков 18:04
Более 60% россиян старшего возраста вакцинировались от коронавируса 17:53
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков 17:40
В ближайшие часы в Москве начнется сильное похолодание 17:38
НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе 17:21
Врач назвал пациентов, которые тяжелее всего переносят COVID-19 17:02
Муж похитившей 23 млн рублей кассирши арестован в Ачинске 16:39
Гинцбург рассказал о лекарстве, подавляющем размножение COVID 16:24
В Австралии число детей, погибших на батуте, выросло до шести 16:09
Глава Минздрава рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей 15:54
Биатлонистка Резцова стала третьей на этапе Кубка мира во Франции 15:52
Штамм "омикрон" стал доминирующим в Британии 15:47
Врач: Некоторые пациенты с ковидом в Москве теряли слух и зрение 15:44
Песков рассказал про эпидбезопасность Путина 15:37
Гинцбург объяснил, когда появится вакцина от коронавируса для детей с 6 лет 15:33
The Economist: Россия быстро заменит SWIFT своим аналогом 15:31
Собянин: На лечение пациента с COVID в Москве тратят около 240 тысяч рублей 15:28
Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками" 15:23
Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса 15:21
Песков: Путина гнетет статистика смертности от коронавируса в России 15:16
Гинцбург: "Спутник V" можно обновить за пару недель 15:12
Читатели WP раскритиковали высокомерное отношение НАТО к России 15:11
Роспотребнадзор изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
19.12.2021 18:48
Рубрика: Происшествия

Граждан будут удалять с процесса за скандалы в зале суда

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8639)
Суд вправе удалить гражданина, нарушающего порядок в зале заседания. А за долгие речи или постоянные споры с выступающими участнику процесса могут ограничить время его собственного выступления. Такие разъяснения готовит пленум Верховного суда России.

Соответствующие правовые позиции заложены в проекте постановления пленума "О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции". Сейчас ведется доработка документа.

Верховный суд впервые объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет

Конечно, разъяснения касаются арбитражных процессов. Но аналогичные нормы заложены в ГПК. Так что нет причин сомневаться: такие же подходы будут распространены и на гражданские споры.

"На случай проявления неуважения со стороны участников судебного разбирательства законодательство предусматривает дифференцированные меры реагирования - от уголовной ответственности за оскорбление участников процесса, о которой я говорил ранее, до назначения в упрощенном порядке судебного штрафа, - рассказал в свое время председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Кроме того, законодательство предусматривает возможность удаления участника процесса из зала суда после вынесения ему одного предупреждения".

Также, по словам председателя Совета судей России Виктора Момотова, закон позволяет, не удаляя нарушителя из зала заседания, ограничить ему время на выступление, а при грубых нарушениях - лишить слова.

"Это позволит более гибко подходить к случаям нарушения порядка поведения в суде", - говорит Виктор Момотов.

Почетный адвокат России Никита Филиппов замечает, что данные правила, несмотря на необходимость их регулярного применения, крайне редко становятся предметом разъяснений на уровне постановлений пленума. Поэтому подготовленный документ крайне важен.

"В частности, в проекте отмечено право арбитражного суда удалять из зала судебного заседания лиц, участвующих в деле в случае, если они нарушают порядок судебного разбирательства и не подчиняются законным распоряжениям председательствующего, - говорит он. - Также разъясняется право судьи ограничить выступление участника судопроизводства".

Более того, ограничить время собственного выступления человеку могут, если до того он перебивал других выступающих, вступал с ними споры, мол, "все вы врете".

Фото: iStock
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими

"Самовольное нарушение последовательности выступлений, при котором суд вправе ограничить выступление участника судебного разбирательства, может заключаться, например, в том, что участник судебного разбирательства прерывает председательствующего, выступления участвующих в деле лиц, экспертов, специалистов", - дословно сказано в проекте. Если же гражданин - будь то участник процесса или просто зритель - нарушает порядок, не реагирует на замечания судьи, то человека могут удалить из зала суда. Порядок такой: сначала гражданину официально делают предупреждение. Если он не успокоится, то удаляют. Если шум подняла группа граждан, то удалят группой.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Охрана порядка Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Песков убежден, что ВОЗ признает "Спутник V" в течение нескольких месяцев
Попова назвала условия для закрытия границ
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков
Удар российских дронов-камикадзе по боевикам показали на видео
Глава МИД Турции: Убийство посла Карлова не разрушило дружбу Москвы и Анкары
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов