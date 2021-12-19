Граждан будут удалять с процесса за скандалы в зале суда

Суд вправе удалить гражданина, нарушающего порядок в зале заседания. А за долгие речи или постоянные споры с выступающими участнику процесса могут ограничить время его собственного выступления. Такие разъяснения готовит пленум Верховного суда России.

Соответствующие правовые позиции заложены в проекте постановления пленума "О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции". Сейчас ведется доработка документа.

Конечно, разъяснения касаются арбитражных процессов. Но аналогичные нормы заложены в ГПК. Так что нет причин сомневаться: такие же подходы будут распространены и на гражданские споры.

"На случай проявления неуважения со стороны участников судебного разбирательства законодательство предусматривает дифференцированные меры реагирования - от уголовной ответственности за оскорбление участников процесса, о которой я говорил ранее, до назначения в упрощенном порядке судебного штрафа, - рассказал в свое время председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Кроме того, законодательство предусматривает возможность удаления участника процесса из зала суда после вынесения ему одного предупреждения".

Также, по словам председателя Совета судей России Виктора Момотова, закон позволяет, не удаляя нарушителя из зала заседания, ограничить ему время на выступление, а при грубых нарушениях - лишить слова.

"Это позволит более гибко подходить к случаям нарушения порядка поведения в суде", - говорит Виктор Момотов.

Почетный адвокат России Никита Филиппов замечает, что данные правила, несмотря на необходимость их регулярного применения, крайне редко становятся предметом разъяснений на уровне постановлений пленума. Поэтому подготовленный документ крайне важен.

"В частности, в проекте отмечено право арбитражного суда удалять из зала судебного заседания лиц, участвующих в деле в случае, если они нарушают порядок судебного разбирательства и не подчиняются законным распоряжениям председательствующего, - говорит он. - Также разъясняется право судьи ограничить выступление участника судопроизводства".

Более того, ограничить время собственного выступления человеку могут, если до того он перебивал других выступающих, вступал с ними споры, мол, "все вы врете".

"Самовольное нарушение последовательности выступлений, при котором суд вправе ограничить выступление участника судебного разбирательства, может заключаться, например, в том, что участник судебного разбирательства прерывает председательствующего, выступления участвующих в деле лиц, экспертов, специалистов", - дословно сказано в проекте. Если же гражданин - будь то участник процесса или просто зритель - нарушает порядок, не реагирует на замечания судьи, то человека могут удалить из зала суда. Порядок такой: сначала гражданину официально делают предупреждение. Если он не успокоится, то удаляют. Если шум подняла группа граждан, то удалят группой.