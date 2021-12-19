Иммунолог заявила о росте заболеваемости холодовой аллергией

В ряде стран мира отмечен рост заболеваемости холодовой аллергией, заявила в эфире радио "Говорит Москва" аллерголог-иммунолог столичной ГКБ 52 Наталья Мальцева.

Рост заболеваемости выявлен путем исследования, проведенного в 17 странах. Число случаев крапивницы растет не только в России и ряде северных государств, но даже и в Африке.

Холодовая аллергия проявляется в виде высыпаний и красных пятен на теле. Крапивница сопровождается припухлостями и зудом.

Ранее сообщалось, что уже с 20 декабря в Москву и ряд регионов Центральной России придет резкое похолодание.