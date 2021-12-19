Кабмин поддержал проект о лишении свободы лихачей на дорогах

Лихачам на дорогах грозит до двух лет лишения свободы. В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение Правил дорожного движения. Кабмин поддержал документ, поставив условия.

Авторами законопроекта выступили лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев и его первый заместитель Дмитрий Вяткин, а также депутаты от ЕР, ЛДПР, СРЗП, и "Новых людей". В пояснительной записке они сослались на статистику, согласно которой более 40% водителей не останавливают штрафы за превышение скорости, и они вновь нарушают Правила дорожного движения. При этом идут на грубые нарушения, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% оштрафованных за это водителей.

Уголовная ответственность, согласно законопроекту, будет наступать:

- за превышение скорости на величину более 60 км/ч;

- выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута (исключение будет сделано для случаев объезда препятствий).

Наказание может быть назначено, если водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Возможные виды наказания:

- штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух;

- обязательные работы на срок до 480 часов;

- принудительные работы на срок до двух лет;

- лишение свободы на срок до двух лет.

При этом данные нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами. Кабмин одобряет поправки при условии отсутствия возражений у администрации президента и Верховного суда.