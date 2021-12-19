Кабмин поддержал проект о лишении свободы лихачей на дорогах

Новости

Техас решил отгородится от Мексики без помощи Вашингтона 18:40
Из шахты в Кузбассе после аварии эвакуировали 120 горняков 18:38
В Кузбассе произошел пожар на шахте, где находились 128 горняков 18:04
Более 60% россиян старшего возраста вакцинировались от коронавируса 17:53
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков 17:40
В ближайшие часы в Москве начнется сильное похолодание 17:38
НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе 17:21
Врач назвал пациентов, которые тяжелее всего переносят COVID-19 17:02
Муж похитившей 23 млн рублей кассирши арестован в Ачинске 16:39
Гинцбург рассказал о лекарстве, подавляющем размножение COVID 16:24
В Австралии число детей, погибших на батуте, выросло до шести 16:09
Глава Минздрава рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей 15:54
Биатлонистка Резцова стала третьей на этапе Кубка мира во Франции 15:52
Штамм "омикрон" стал доминирующим в Британии 15:47
Врач: Некоторые пациенты с ковидом в Москве теряли слух и зрение 15:44
Песков рассказал про эпидбезопасность Путина 15:37
Гинцбург объяснил, когда появится вакцина от коронавируса для детей с 6 лет 15:33
The Economist: Россия быстро заменит SWIFT своим аналогом 15:31
Собянин: На лечение пациента с COVID в Москве тратят около 240 тысяч рублей 15:28
Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками" 15:23
Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса 15:21
Песков: Путина гнетет статистика смертности от коронавируса в России 15:16
Гинцбург: "Спутник V" можно обновить за пару недель 15:12
Читатели WP раскритиковали высокомерное отношение НАТО к России 15:11
Роспотребнадзор изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
19.12.2021 18:10
Рубрика: Власть

Кабмин поддержал проект о лишении свободы лихачей на дорогах

Текст: Татьяна Замахина
Лихачам на дорогах грозит до двух лет лишения свободы. В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение Правил дорожного движения. Кабмин поддержал документ, поставив условия.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Госдума одобрила единые правила установки камер на дорогах

Авторами законопроекта выступили лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев и его первый заместитель Дмитрий Вяткин, а также депутаты от ЕР, ЛДПР, СРЗП, и "Новых людей". В пояснительной записке они сослались на статистику, согласно которой более 40% водителей не останавливают штрафы за превышение скорости, и они вновь нарушают Правила дорожного движения. При этом идут на грубые нарушения, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% оштрафованных за это водителей.

Уголовная ответственность, согласно законопроекту, будет наступать:

- за превышение скорости на величину более 60 км/ч;

- выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута (исключение будет сделано для случаев объезда препятствий).

Наказание может быть назначено, если водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Возможные виды наказания:

- штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух;

- обязательные работы на срок до 480 часов;

- принудительные работы на срок до двух лет;

- лишение свободы на срок до двух лет.

При этом данные нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами. Кабмин одобряет поправки при условии отсутствия возражений у администрации президента и Верховного суда.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Изменение ПДД Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Песков убежден, что ВОЗ признает "Спутник V" в течение нескольких месяцев
Попова назвала условия для закрытия границ
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков
Удар российских дронов-камикадзе по боевикам показали на видео
Глава МИД Турции рассказал о попытках подрыва отношений Москвы и Анкары
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими