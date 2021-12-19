Пандемия COVID-19 ударила по многим отраслям экономики, но ускорила развитие IT-индустрии. О том, как растет и чем живет отрасль, рассказал президент группы компаний ЛАНИТ Филипп Генс.

Филипп Генс: Раньше бизнес занимался автоматизацией только отдельных направлений, а теперь подход стал комплексным. Уровень цифровизации определяет разницу между успехом и провалом на рынке. Фото: Фото из личного архива

Какое значение имеют информационные технологии для экономики?

Филипп Генс: Раньше бизнес занимался автоматизацией только отдельных направлений, а теперь подход стал комплексным. Уровень цифровизации определяет разницу между успехом и провалом на рынке. В этом отношении государство почти не отличается от бизнеса. Оно должно предоставить людям удобные средства взаимодействия, а взамен получает большие объемы информации и возможность анализа того, что происходит вокруг. Мир очень изменился за последнее десятилетие, и аналитика дает совершенно новые возможности для планирования и управления экономикой. Россия здесь в числе лидеров, и эту позицию нужно удерживать.

Какие тренды влияют на экономику в целом и IT-отрасль в частности?

Филипп Генс: Пандемия показала, что экономика, как российская, так и мировая, - вещь довольно хрупкая. Нарушились производственные цепочки, и возник дефицит комплектующих. Нарушились цепочки поставок, и при растущем спросе появился дефицит инфраструктуры. Нарушилась логистика. Судно, застрявшее в Суэцком канале, привело к деструкции логистических цепочек в мировом масштабе. Но цифровизация, комплексный подход, аналитика дают новые возможности. Страна, обрабатывая массивы имеющихся данных, может быстро перенастроить цепочки внутри экономики. То же востребовано и для бизнеса.

2020-й был годом роста IT-рынка. А каким выдался 2021 год?

Филипп Генс: Рынок продолжает расти, но рост сдерживается двумя факторами. Прежде всего невероятной нехваткой кадров, что привело, например, к развитию аутстаффинга (временное усиление команды сторонними специалистами, не требующее оформления их в свой штат. - Прим. ред.).

Раньше крупные компании набирали себе программистов, а теперь мы подыскиваем их и на время отдаем в проект заказчика. Когда конкретные задачи решены, люди освобождаются и переходят в другое место. Сейчас выделенная практика аутстаффинга в ЛАНИТ составляет уже более 1000 человек. Второй сдерживающий фактор - нехватка инфраструктуры.

Поговорим о группе компаний ЛАНИТ. Что она собой представляет?

Филипп Генс: Это один из старейших холдингов страны, который был основан в 1989 году моим отцом Георгием Генсом. У нас работают более 14 тысяч человек, в структуру входят 38 компаний разных направлений: от дистрибуции и ретейла до консалтинга и аналитики. Мы активно развиваемся и занимаем лидирующие позиции в специализированных рейтингах.

В 2020 году оборот группы компаний ЛАНИТ вырос почти на 25 процентов и составил 216,8 миллиарда рублей. За счет чего удалось добиться такого роста?

Филипп Генс: На фоне пандемии вырос спрос на разработку программного обеспечения (ПО), а это одно из наших основных направлений, а также на дистрибуцию и интеграцию. Некоторые компании во время локдауна ставили задачу за три дня перевести сотрудников на удаленку. Мы помогали им в этом, работая, по сути, круглые сутки, и многие процессы удалось быстро перевести в цифровое русло. Кроме того, сказался возросший спрос на обеспечение информационной безопасности и новые онлайн-сервисы.

Эксперты предрекали, что в 2021 году IT-отрасль ожидает приток инвестиций. Сбылись ли эти прогнозы?

Филипп Генс: Да, многие активно инвестируют в сферу IT. Очень помогает государство, которое инвестирует еще больше. Процесс будет нарастать, так как все понимают: информационные технологии - это фундамент успеха. Какие-то цифровые решения компании внедряют у себя самостоятельно. Они думают уже не столько о цифровых возможностях, сколько о новых бизнес-моделях с учетом этих возможностей.

Основатели первых российских IT-компаний вышли из науки и стремились сформулировать принципы добросовестного взаимодействия: не переманивать команды ради получения чужих идей, не заниматься черным пиаром, работать прозрачно

Мы превращаемся в консультантов, помогаем подобрать модель, продвигаем лучшие практики в отрасли. Ну и государство заинтересовано в постоянном и эффективном обмене информацией с гражданами. Помогаем и в этом, например, разработали и развиваем государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, которая объединила всех участников этого рынка и делает их взаимодействие прозрачнее и эффективнее.

Отношение пользователей к новым IT-решениям меняется?

Филипп Генс: С технической точки зрения все становится удобнее и доступнее. Возможности девайсов, которые мы используем ежедневно, здорово выросли. Это открыло простор для развития новых онлайн-направлений, появились новые форматы онлайн-контента. Вслед за этим - новый виток развития гаджетов. И так по спирали. Технологии все более активно входят в нашу жизнь, и люди боятся их все меньше, хотя процент технофобов остается достаточно высоким.

Практически во все отрасли "проник" искусственный интеллект. Что это за явление?

Филипп Генс: Это алгоритм обработки больших массивов данных. Здесь нужно находить закономерности, придумать алгоритм для их обработки, и тогда искусственный интеллект сможет довольно быстро и глубоко анализировать большие объемы информации. Подобные решения разрабатываются для самых разных целей. Мы много работаем в промышленности, например, с помощью решений нашей компании Datana оптимизируем процесс отливки стали. Можем точно рассчитать объем древесины в лесовозе в мобильном приложении Smart Timber. Есть у нас IT-решение SOLUT - эти умные девайсы надевают на руку рабочим в магазине или на стройке для анализа их активности. По полученным данным можно сказать, что именно рабочий делал в конкретное время и соблюдал ли технику безопасности. Есть решения, которые строят 3D-модели города на основе снимков со смартфона, предсказывают поведение абонентов. Занимаемся также разработками для беспилотного транспорта, сельского хозяйства, ретейла, образования.

Стоит ли бояться "восстания машин"?

Филипп Генс: Его не будет, но, как и при индустриальной революции, мир потеряет заметное количество профессий. Я думаю, счет пойдет на десятки или сотни. В идеале хорошо бы людей переучивать на айтишников. Это была бы правильная программа.

Уровень цифровизации будет расти. Готовы ли к этому отечественные разработчики?

Филипп Генс: Во-первых, в нашей стране у государства есть большая потребность в разработке программного обеспечения, создается огромное количество масштабных, сложных информационных систем. Во-вторых, в России очень хорошие кадры, способные разрабатывать новые решения.

Только у нашей группы компаний более 40 собственных продуктов, большинство из которых уже включены в Реестр отечественного программного обеспечения. Мы абсолютно конкурентоспособны, и наша экспертиза востребована на зарубежных рынках.

Совсем недавно разработчики "ЛАНИТ - Би Пи Эм" создали бизнес-приложение для банка Кувейта, которое полностью изменило подход к обслуживанию его клиентов. Теперь банковский сотрудник с планшетом, где есть наша разработка, подходит к посетителю, которого уже на входе распознала биометрическая система, и может сразу посмотреть профиль клиента, понять, какие продукты у него уже есть.

Еще один пример - "ЛАНИТ-Терком Италия" создает революционное решение для школьного образования в США. Школы переходят на новый тип аттестата, который специфичен для конкретного учебного заведения и максимально отражает успехи каждого ученика. Наша платформа позволяет создавать такой аттестат, а затем формирует цифровой профиль для отправки в вуз.

Какие направления IT-рынка в 2022-м видятся перспективными?

Филипп Генс: Прежде всего это информационная безопасность. Концепция защищенного информационного контура компаний уже не работает, потому что сотрудники перешли на удаленку. Кроме того, все время возникают новые киберугрозы, поэтому информационная безопасность будет востребована на всех уровнях, начиная с потребительского. Важно это и на уровне страны: сейчас то время, когда есть некоторый дисбаланс в сторону киберугроз, и не всегда понятно, как их сдерживать. Также востребованными будут решения по обработке больших массивов данных, развитию инфраструктуры и облачные сервисы.

Все чаще в бизнесе используется такое понятие, как "комплаенс". В чем его суть?

Филипп Генс: Комплаенс - это набор правил, система этичного ведения бизнеса. Мы работаем с заказчиками, получаем доступ к их информации, инфраструктуре, а с другой стороны - с вендорами, у которых свои очень жесткие требования. Поэтому комплаенс является критически важной частью IТ-бизнеса. Айтишники имеют некоторое преимущество, потому что у них есть иностранные партнеры, у которых система комплаенса сформировалась десятилетия назад: выработаны правила, четкие своды поведения, и мы можем адаптировать их под себя.

14 тысяч человек работают в группе компаний ЛАНИТ, в структуру которой входят 38 компаний разных направлений: от дистрибуции и ретейла до консалтинга и аналитики

В ЛАНИТ работает комплаенс-комитет, который я лично возглавляю и в который входят руководители наших подразделений, есть штатный комплаенс-офицер, в последние годы полностью обновлены все комплаенс-документы, все сотрудники проходят комплаенс-обучение. Я, как руководитель крупного бизнеса, понимаю, что формальное отношение к этой теме недопустимо, и придаю ей первостепенное значение.

Что за "Этическая хартия руководителей IT-компаний" была принята в 2011 году?

Филипп Генс: IT-рынок - довольно интеллигентная среда. Основатели первых российских IT-компаний были выходцами из науки и стремились сформулировать в хартии принципы добросовестного взаимодействия: не переманивать команды ради получения чужих идей, не заниматься черным пиаром, работать прозрачно. Кстати, мой отец тоже принимал активное участие в создании этого документа. Когда большая часть участников IT-рынка его подписала, работать стало комфортнее. Хартия стала инструментом самоорганизации IT-компаний.

Все больше внимания уделяется социальной ответственности бизнеса. Группа ЛАНИТ в тренде?

Филипп Генс: Благотворительность для нас - это образ жизни. Как и в бизнес-проектах, мы стремимся правильно, эффективно помочь тем, кому действительно нужна поддержка. Например, ЛАНИТ дружит с детским хосписом "Дом с маяком": мы подарили ему компьютерное и медицинское оборудование, наши волонтеры участвуют в благотворительных акциях. Помогаем в проведении реабилитационных лагерей для семей с детьми после онкогематологических заболеваний. Второй год подопечные фонда "Хранители детства", подростки из детдомов и интернатов, проходят стажировки в наших компаниях и знакомятся с IT-профессиями.